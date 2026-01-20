柯復出亂藍綠3／藍營戒慎恐懼 柯文哲強勢回歸「藍白合」禍福難料

白營黨內觀察，柯文哲遭司法迫害形象讓他反成在野悲劇英雄，相較敗選總統後，人氣不減反增。（鏡報李智為）

隨著京華城案辯論終結，民眾黨創黨主席柯文哲暫解官司束縛器全台趴趴走，攪亂藍綠白競合關係。本刊調查，身段靈活的柯，也讓藍營一方面擔心藍白合出現變數，卻也私下坦言，若能邀柯站台，有助於選情，對藍營而言，柯這次回歸就像雙面刃。

一位藍民代參選人不諱言，鄭麗文親中色彩確實讓基層出現部分疑慮，而柯遭司法迫害形象卻成功塑造悲劇英雄人設，加上其在年輕族群至今仍有很大魅力，「若屆時柯全台各地站台，恐成藍營天王之外，最不可忽視的在野大母雞。」

柯文哲（右）復出後頻替黨籍縣市長參選人站台，動輒主導空戰話語權。（民眾黨提供）

一名藍營中南部輔選要員也分析，柯文哲輔選對縣市首長選情助益大，特別是中南部或非六都縣市，能鞏固小草與非綠票源，多位藍營縣市長參選人更對邀請柯站台採取正面開放態度，但柯這次滿血回歸，對國民黨也猶如兩面刃。

前藍營黨務高層就示警，儘管攜手白營合作、擴大反綠陣線是藍軍基層與支持者共識，但從柯近期拜會柯建銘，不難發現他又要復刻過去玩左右逢源、游走藍綠的手段；尤其2月起白營立委換新，國會藍白合面臨重新磨合，恰逢柯復出，既有藍52席、綠51席幾乎打平的國會席次，讓柯又有操作白營作為關鍵少數的空間。

選舉方面，柯文哲自帶聲量，對白營提出的縣市長人選無疑是一大助益，勢必衝擊宜蘭縣、嘉義市等確定要藍白合的縣市選情。前藍營黨務高層認為，黨中央應加速提名進程，即使是藍營有自信守下的新北市，都該避免初選戰線拉長，增加內耗對立，一來給予綠營見縫插針的空間，二來讓白營領先在起跑點，或掌握迎頭趕上的機會。

國民黨組發會主委李哲華向本刊強調，藍白兩黨合作提名有高度共識，他與白營祕書長周榆修保持密切聯繫，主席鄭麗文與黃國昌的溝通管道也暢通，現階段先著墨縣市共同願景和政策；至於是否擔心柯衝擊目前機制？李不置可否，僅強調：「那是民眾黨的家務事。」待提名事宜確定，兩黨工作協商小組會再進一步討論柯輔選、站台等事宜。

