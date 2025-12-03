柯志恩不提韓國瑜被罷免 張博洋：跟高雄人時空完全不一樣？

柯志恩不提被罷免的韓國瑜，張博洋認為很明顯柯志恩也知道韓國瑜在高雄是票房毒藥。 圖：孫家銘翻攝（資料照）

[Newtalk新聞] 有關國民黨高雄市長參選人柯志恩在政論節目表示「高雄市27年，高雄縣28年，加在一起55年都是民進黨執政」，以下為市議員張博洋回應，柯志恩怎麼不提被罷免的韓國瑜，難道韓國瑜落跑選總統，也在柯志恩的記憶裡面落跑了嗎？

⁨張博洋說，不要忘了國民黨主席鄭麗文可是跳出來幫柯志恩背書，表示後面有一整個國民黨團隊，那國民黨前市長韓國瑜在高雄政績是什麼，柯志恩應該要如數家珍，有自信的向高雄市民喚起國民黨的好才對呀。

⁨張博洋認為，很明顯的柯志恩自己也知道韓國瑜在高雄是票房毒藥，國民黨做了對不起高雄人的事情，現在自己為了選舉，只好光速切割韓國瑜，證明柯志恩真的如她的競選看板所述「這柯，不一樣」，她的時空跟高雄人完全不一樣。

