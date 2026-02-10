柯志恩促保障石化產業勞工權益 勞工在石化和傳產政府要更重視

立委柯志恩出席台塑集團南亞企業工會會員代表大會，並與多個企業及職業工會理事長進行擴大座談。（柯志恩團隊提供）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩十日表示，勞動部列入僱用安定措施的九個行業類別中，並沒有石化業，她會與勞動部溝通，爭取將石化業納入僱用安定措施，確保基層勞工在產業寒冬中仍有基本收入，而非僅能被動接受優退、優離。

柯志恩指出，面對石化產業受大陸低價傾銷衝擊，近期長春集團旗下的信昌化工也出現產線縮減與人力精簡行動，高雄市勞工人口超過百萬，雖然政府積極推動S廊帶與科技業轉型，但石化和傳產對高雄更重要，因為有更多勞工在這些產業裡，這才是政府要更重視的。

廣告 廣告

柯志恩認為，勞工的薪水必須提高，其他的產業才能因應而生，不能讓石化與傳產的基層從業人員不知未來要何去何從，這是身為民意代表責無旁貸的責任。

柯志恩與工會的擴大座談中，不少工會理事長陸續提出多項具體修法建議，包括法定退休年齡延長，建議由現行六十五歲延至六十七歲、希望勞退僱主提撥率從六%提高至九%，與建議刪除現行工會理事長最多任期兩屆之限制，以及爭取載運危險物品車輛在安全前提下，開放部分路段行使中線超車。

柯志恩表示，她會盡快與相關部會討論共商解決方案，需要修法或召開公聽會的部分，也會盡速來研議。

此外，柯志恩也向勞工朋友報告法案進度，先前承諾還給勞工的國定假日「4+1」法案，在在野黨立委共同努力下已順利三讀通過，她也預祝所有勞工朋友新年快樂、「馬上成功、馬上賺錢」。

時值農曆年前夕，柯志恩十日與前立委侯彩鳳、高雄市議會國民黨團總召黃香菽、市議員李眉蓁、李雅靜以及宋立彬議員服務團隊，出席台塑集團南亞企業工會會員代表大會，並與多個企業及職業工會理事長進行擴大座談。