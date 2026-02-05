柯志恩促保障石化產業勞權 讓勞工家庭都能安心刻不容緩

立委柯志恩指出，石化寒冬，如何保障我們石化產業的勞權、讓勞工家庭都能安心，這是刻不容緩、必須加以因應的問題。（柯志恩辦公室提供）

國民黨立委柯志恩五日指出，石化寒冬，如何保障我們石化產業的勞權、讓勞工家庭都能安心，這是刻不容緩、必須加以因應的問題。

柯志恩五日上午到台灣石油工會第一分會，她說，很開心見到許多老朋友見面，分會也是她在高雄最早接觸的在地工會，很感謝大家對高雄及台灣經濟的奉獻，未來我們一起面對挑戰、繼續為高雄來打拚。

柯志恩表示，早年石化產業對於高雄和台灣的經濟發展來說，扮演相當關鍵的角色，但隨著產業轉型和環保意識的抬頭，讓包括中油在內的石化產業，都面臨不小的挑戰和困境。

柯志恩提到，甚至隨著中國大陸的增產、全球石化供應鏈正由「惡性殺價」轉向「戰略收縮」，都讓台灣石化產業面臨極大的壓力，需要中央和地方一起努力、集思廣益，共同協助產業順利轉型、度過寒冬。

柯志恩說，不僅如此，因為石化寒冬，已經導致高雄石化業勞工的勞動權益受到影響，包括中油的合作夥伴長春集團，旗下的信昌跟幾個事業體都有針對產線縮減的人力精簡行動，如何保障我們石化產業的勞權、讓勞工家庭都能安心，這是刻不容緩、必須加以因應的問題。

她進一步說，關於中油土地開發的問題，也同樣應考量中油在地勞工權益、照顧員工的前提下，協助中油在現址規劃可以長遠經營的土地發展計畫。