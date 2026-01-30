柯志恩兒前女友批「太可怕、希望落選」 陳鳳馨嗆：品格是什麼？

國民黨立委柯志恩日前獲黨內提名將代表藍營參選高雄市長，但近日有自稱柯志恩兒子前女友的網友在社群平台Threads上發文表示「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，希望她今年市長選舉落選」。對此，資深媒體人陳鳳馨直言是種政治上的表態、攻擊，「前女友的品格是什麼」。

日前有網友在Threads平台上發起「與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人」大賽，有名自稱柯志恩兒子前女友的網友發出一張男女合照，並在底下留言回應，前任什麼都好，「曾經跟他交往過是我三生有幸，就是媽媽太可怕（個性＋政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶，我現在很好，祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選」。而針對相關爆料，柯志恩簡短回應，年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好。

陳鳳馨今（30）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，前女友的貼文反映出，柯志恩與兒子的關係很好，且品行等各方面也都非常好，現在男女朋友分手，女方還去罵前男友的媽媽？她直言，自己要不客氣地說，不太能理解，前女友的品格是什麼？

陳鳳馨接著說，如果男女分手是因對方真的犯了什麼錯，「那也就算了」、可能有一時情緒，但像這次前女友的貼文不是種檢討，而是種政治上的表態、攻擊，在她看來，這種方式是品格上的不合格。

