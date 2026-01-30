柯志恩兒才捲美國籍風暴！前女友再喊「他媽太可怕」 許願今年落選市長

女網友直言前任媽媽不論是個性還是政治立場都讓人感到「太可怕」，柯志恩本人也對此出面回應。（鏡報鄒保祥攝）

社群平台日前發起「與前任合照」大賽，吸引眾多網友分享過去戀情點滴。然而，其中1名女網友貼文意外引爆政壇話題。該網友分享了與初戀男友合照，語氣雖然感念當年與對方交往是「三生有幸」，卻話鋒一轉，直言前任媽媽不論是個性還是政治立場都讓人感到「太可怕」，並形容前任當年是個「媽寶」。

這篇辛辣貼文迅速引發熱議，網友推敲線索與過去爆料片段進行「數位辦案」，認為文中所指對象正是國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩。原PO在留言中提到，儘管自己現在過得很好，但對於當年的經歷仍有埋怨，甚至直截了當地許願，希望前任母親在今年市長選舉中「落選」。

事實上，這並非該名女網友首次針對柯志恩發聲。去年她就曾爆料，柯志恩子女並非僅持有綠卡，而是擁有美國公民身分。她指出，柯志恩兒子是在18歲前透過在美工作的父親依親取得美國籍，並以此質疑國民黨一邊推動「親中疑美」或刪減國防預算的政策，家人卻定居美國享受穩定生活，認為這種行為讓民眾難以信賴。

面對輿論風暴再起，柯志恩今（30日）在立法院受訪時倒是相當淡定。她表示，不論是年輕人還是任何人談戀愛，都應該記住那段戀情中最美好的部分。她認為，分手後雙方應該「各自安好、彼此祝福」，並強調這才是最正確且成熟的態度，試圖為這樁「前女友的復仇」趕緊畫下句點。

