柯志恩兒擁美國籍 前女友再爆：前任什麼都好「就是媽媽太可怕」

國民黨立委柯志恩去年遭爆子女具有美國公民身分。近日，一名自稱是柯志恩兒子前女友的網友再度於社群平台發聲，直言「前任什麼都好，跟他交往是三生有幸，就是媽媽太可怕」，相關言論迅速引發網友熱議。





該名網友去年3月曾在社群平台Threads發文指出，柯志恩兒子並非僅持有綠卡，而是美國公民，並稱對方在年滿18歲前，因依親父親、且父親在美國工作，順利取得美國公民身分，無須經歷所謂的「移民監」。



她當時也強調，自己並非反對擁有美國國籍、在美工作或置產，而是無法認同國民黨近年被外界批評「親中、疑美」，甚至推動刪減國防預算的政治立場；另一方面，卻又讓家人選擇定居美國、享有安全穩定的生活。她質疑，民眾如何信任在立法院居多數的國民黨立委，一邊主張可能弱化台灣主權的政策，一邊卻讓家人遠赴美國避險。



相關爆料去年掀起輿論風波後，柯志恩曾回應，從政以來並未隱瞞家人在美國擁有合法身分與工作，並表示身為公職人員願意接受公眾檢視，但家人並非政治人物，不應成為攻擊對象，直言「政治真的可以不用如此」。不過，仍有網友質疑其說法，並諷刺「疑美是工作，移美是生活」。



近日Threads上有網友發起分享「與前任合照」的討論串，該名自稱柯志恩兒子前女友的網友再度現身留言，表示「前任什麼都好，交往過是我的榮幸」，但也直言問題出在對方母親「太可怕（個性＋政治立場）」，並形容當年男方十分聽母親的話。她也在留言中表示，已走出過去，並祝福初戀幸福，甚至直言「許願他媽今年市長選舉落選」。

