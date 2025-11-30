柯志恩全輸給綠營4人？粉專起底民調公司：3年前套路又死灰復燃

昨（29）日出現一份2026高雄市長選舉最新民調，4位民進黨候選人均領先國民黨立委柯志恩，其中又以立委邱議瑩51.9%大幅領先柯志恩23.7%，領先幅度是4人之中最多。對此，有臉書粉專質疑，「笑死，3年前玩的套路，又死灰復燃了」，並起底民調公司的真實背景。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

此次民調依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為24.5%；其次為賴瑞隆，以50.4%支持度領先柯志恩23.1%，未表態為26.4%；許智傑以50%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為26.3%；最後一名是林岱樺，以43.3%支持度領先柯志恩19.6%，未表態率為37.1%。

該份高雄市長選戰民調由《上報》委託《雨晴指標》公司執行，訪問地區為高雄市，抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。為使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，同時採後二碼隨機方式抽取電話樣本，訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。民調訪問日期為114年11月24日至26日，有效樣本為1074份，抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

民進黨立委邱議瑩。（資料照／中天新聞）

對此，臉書粉專「政客爽」發文，開頭就直指，「笑死，最新高雄市長民調，民進黨4個候選人都贏柯志恩？3年前玩的套路，又死灰復燃了」。

粉專接著提到，首先，雨晴民調是什麼公司？在2022年7月12日率先公布台北市長民調，當時統計陳時中大贏蔣萬安，非常搞笑的是這間民調公司卻是在7月27日才成立。其中創辦人叫白邦廷，雨晴民調公司在去年11月才變更負責人，這位白先生在2022年的時候，也被徐巧芯查出來在「台灣世代智庫」擔任學者。

粉專表示，「台灣世代智庫」就是綠營智庫，顧問就是一堆民進黨立委（例如：蔡易餘、莊瑞雄、王美惠、蔡培慧），是屬於偏英系的智庫。

臉書粉專起底民調公司背景其創辦人曾是綠營智庫學者。（圖／政客爽臉書）

粉專指出，再談談這份高雄市長民調的搞笑之處：整份民調的統計樣本是「民進黨支持者47.6％、國民黨支持者8.4％」。幾乎大部分都是參考民進黨支持者的意見，難怪會有這麼離譜落差的民調出現。

最後粉專大酸，當然啦，到底是要幫誰造勢，大家也看得出來，只是有時候玩也要玩得有水準一點，4個人都輾壓柯志恩20%以上，意思是這4位都比陳其邁強嗎？強如陳其邁在2022也才贏柯志恩18%，你這賴瑞隆跟邱議瑩都快贏柯志恩30%了，是在偷臭暖男市長嗎？

