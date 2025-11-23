柯志恩出席罕病公益音樂會 盼努力不讓病患權益被犧牲

立委柯志恩出席罕病公益慈善音樂會，共同見證病友家人無私的愛，也能譜出動人的生命樂章。（柯志恩辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩廿三日出席罕病公益慈善音樂會，共同見證病友家人無私的愛，也能譜出動人的生命樂章。

柯志恩表示，感謝高雄市大愛扶輪社、罕見疾病基金會，多年來對罕見疾病的關懷和支持，和病友家人們，共同成為支撐罕病家庭的力量。

柯志恩指出，台灣進口藥品超過六成以上，其中便包含罕病用藥，近年因關稅、健保價格問題，導致許多藥品退出台灣、面臨缺藥危機，需要政府協助、提出有效對策；我們一起努力，不讓病患權益被犧牲。

柯志恩也到高雄家長協會，分享過去從事教職也身兼家長的角色。她說，所以了解維繫親師關係的不易，也能體會父母為了孩子在放手和保護之間的掙扎；鼓勵大家多和教師溝通和交流、創造三贏的親師關係，成為支持學校辦學的力量。

柯志恩提到，廿四日立法院教文委員會將探討「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會，期盼讓教學環境更健全、保護學生之虞，也能讓教師權益得以保障。