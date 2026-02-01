柯志恩到傳統市場送春聯 祝福大家在新年馬上有錢

立委柯志恩前往大型傳統市場，發送她的「夢想海港、躍馬成功」春聯，也祝福大家在新的一年馬上有錢！（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩一日前往大型傳統市場，發送她的「夢想海港、躍馬成功」春聯，也祝福大家在新的一年馬上有錢！

柯志恩一早在許采蓁議員、黃紹庭議員、市議員參選人黃裕庭的陪同下，到苓雅區三和市場、國民市場發送她的「夢想海港、躍馬成功」春聯。

柯志恩感謝現場所有的鄉親好友、市民朋友的熱情支持和鼓勵，她也祝福大家在新的一年，都能大顯身手、馬到成功、生意興隆、馬上有錢！

柯志恩下午又到內惟黃昏市場、自由黃昏市場繼續發送春聯，與大家見面。

柯志恩卅一日午間也到左營區福山里的公益市集，和扮成財神爺的葉德龍里長，一起分送「好彩頭」給每位年貨攤商，祝福大家新的一年都能生意興隆、財源廣進。

年味最濃的三鳳中街慶祝商圈年貨季正式開跑，柯志恩也和白喬茵、黃香菽、陳玫娟等議員到場向群眾拜早年，她指出，三鳳中街南北乾貨、零食年貨應有盡有，熙來攘往的人群聲，夾雜著熱情的喊賣聲，早已成為好幾代人的生活記憶。

柯志恩表示，在如今網購和AI時代所帶來的便利，還是無法取代人與人之間的溫度，我們的年節及商圈文化必須好好的傳承下去。