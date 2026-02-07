柯志恩到市場發送馬年春聯 攤商熱情贈凍蒜好彩頭添吉祥

立委柯志恩七日一早到鳳山與前鎮交界的肉豆公市場和瑞興市場，發送馬年春聯，受到攤商及採買民眾熱烈歡迎。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩七日一早到鳳山與前鎮交界的肉豆公市場和瑞興市場，發送馬年春聯，受到攤商及採買民眾熱烈歡迎，整趟下來，收到一大堆的「旺來」、「凍蒜」、「包粽」、「好彩頭」等吉祥物。

柯志恩表示，肉豆公市場和瑞興市場兩個市場位在鳳山及前鎮交界，大概是過去跑過數一數二大的市場了。沒想到整趟下來，收到不下廿顆的「旺來」、「凍蒜」、「包粽」、「好彩頭」，相信可以一路旺下去、贏得勝利，她也祝福大家新的一年都能馬上有錢、財源廣進。

柯志恩說，非常感謝攤商和鄉親的熱情與支持，大家的鼓勵是她持續堅定和努力的養分，也要謝謝鍾易仲、鄭安秝、陳麗娜、曾麗燕、李雅靜、蔡武宏 等議員夥伴們的陪同，帶著鄉親的期盼咱做伙繼續拚。

柯志恩提到，國民黨將在農曆年後將成立九人提名小組決定議員參選人，會以非常科學的方法，也就是依據二○二二年市長選舉及總統得票率來估算，每區可以提名多少人。

柯志恩指出，市黨部目前對各區數據都有掌握，未來有三個選區會跟友黨有合作空間，第一波先提名沒有爭議的議員，後續接著還有第二波、第三波，呼籲支持者不用焦慮。