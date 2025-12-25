柯志恩勝利路宣示 明年入主高市府

國民黨徵召立委柯志恩（右四）出戰明年高雄市長選舉，印有柯志恩肖像搭配鮮明黃白色系的胖卡車25日首度亮相。（柯宗緯攝）

24日甫獲國民黨徵召參選明年高雄市長的立委柯志恩25日立即就戰鬥位置，首站到人口第一大的鳳山區眷村大本營掃市場、發年曆，並在「勝利路」宣示明年入主高市府的決心。民進黨初選民調剩不到1個月，4位綠委內戰激烈，紛紛掃市場、辦造勢、政見會等方式全力衝刺，還加場舉辦大造勢，力拚出線。

柯志恩昨先到鳳山工協市場拜票，民眾主動握手打氣，更有菜販送上白蘿蔔，鼓勵「贏得好彩頭」，接著到眷村大本營、位於勝利路的鳳山新城發放年曆，上百名支持者力挺，印有柯志恩肖像搭配鮮明黃白色系的胖卡車首度亮相，將開往各區宣傳造勢。

廣告 廣告

柯志恩自嘲，3年前參選時外界都認為她是「炮灰」，後來兌現承諾深耕高雄，預計年後端出政見牛肉再對外說明，希望明年此時迎來勝利入主高市府。她也提及，日前揭露的美濃大峽谷、大樹和山里光電案，都是過去被忽略的陰影，未來將與議員合作，提出具體解方。

民進黨明年1月12至17日以全民調產生人選。新系賴瑞隆昨到左營區哈囉市場掃街，多位雙北美女議員南下力挺。原本賴堅持只辦近距離小型座談、不辦大型造勢，也因選情緊繃大轉彎，1月4日將循著其他3人腳步，同樣到鳳山辦大型造勢。

邱議瑩昨到高雄果菜市場與攤商互動，她說明年1月將加碼辦大造勢，並持續在路口拜票、車隊掃街，後續隨時滾動式檢討選戰策略、調整腳步，更積極深入基層拜訪，盼獲市民支持。

正國會林岱樺近日接連辦政見會，27日將前往邱議瑩、許智傑辦造勢晚會的高雄捷運鳳山西路站旁空地辦第3場大型造勢，喊出「凝聚力量、團結勝選」，使她的「三山造勢」進入最終場。她說，秉持「以人為本、市民最大」的主張信念施政，堅定推動行政改革，提升效率，讓市民真正賺到錢、過好生活，並發展科技、軍工、海洋三大護國產業，打造高雄堅韌經濟實力。

新系許智傑近期辦多場見面會，上周回防本命區鳳山區辦首場大型造勢，昨出席佛光山「世界神明聯誼會」，祈求高雄風調雨順、百業興旺，他說自己會繼續秉持媽祖慈悲的精神，為高雄、為土地打拚。