柯志恩協調轉院女孩警車開道 國道警婉拒：無「緊急需求」證明

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有家長在Threads上留言，指一名插管並接了葉克膜的女孩，昨晚(5日)將由高雄義大轉院台大，請經過國道1號的朋友看到救護車務必禮讓；立委柯志恩看到訊息，主動留言並聯繫警政署與台大醫院，希望協助孩子儘速就醫，但國道警方指出，醫院未開出「緊急需求」證明，因此未提供開道服務。

有家長在Threads上指出，小朋友因肺部嚴重感染，需要全程插管並接葉克膜支援，昨天(5日)晚上，將從高雄義大醫院轉院到台大，路程約3至4小時。

家長喊話，如果有經過國道1號的朋友，遇到救護車還請務必禮讓、避免突然切換車道，以免影響醫療設備與安全，拜託各位，感謝大家的體諒與協助。

柯志恩看到訊息後主動留言，已請國會同仁聯絡警政署等相關單位，若有需要進一步協助的地方，歡迎私訊她FB、IG帳號；後續再留言，指國道警察已獲知訊息、需要家屬電話方便進一步協助；家長也回應，已與張永杰先生(國民黨高市黨部發言人)連繫上，謝謝委員幫忙。

但國道警方指出，因醫院無法開立「緊急需求」證明，所以沒辦法依照規定特派警車執行協助；柯恩委員辦公室有特別關懷此案，也了解此案的處理過程，小朋友的家屬也了解體卹。

