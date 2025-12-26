柯志恩參加世界神明聯誼會 祈願護佑台灣平安

國民黨立委柯志恩參加佛光山世界神明聯誼會，祈願眾神佛護佑台灣、一切平安。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

第十五屆世界神明聯誼會在佛光山盛大登場，國民黨立委柯志恩表示，參加佛光山「世界神明聯誼會」，各大宗教及神明齊聚，不僅推廣星雲大師和諧、共生的理念，也增進對人類福祉、眾生平等的追求。

柯志恩祈願在眾神佛的凝聚下，能為世間帶來祥和歡喜、啟迪良善的人心、彼此尊重及包容；願眾神佛護佑台灣、一切平安。

民進黨立委邱議瑩也參加世界神明聯誼會，她說，感謝佛光山住持心保和尚的帶領，讓祝福匯聚高雄，為社會帶來安定與祥和，也實踐星雲大師「同中存異、異中求同」的智慧。

邱議瑩祈願世間少一分紛擾，多一分慈悲；願台灣平安，高雄幸福。

立委許智傑指出，每年的佛光山世界神明聯誼會他都有來參加，每次內心感到無比的平靜。看著來自世界各地的神尊與信眾齊聚一堂，這不僅是宗教的交流，更是對和平與善念的共同守護。

許智傑表示，他是媽祖的囝仔，從小在媽祖婆的庇佑下長大，那份慈悲為懷、守護鄉里的精神，早已深深烙印在他的心中。信仰是台灣人最溫暖的靠山，他也會繼續秉持媽祖慈悲的精神，為我們的高雄、為我們的土地打拚。

高雄市議長康裕成則說，她是第一次參加世界神明的聯誼會，各廟眾大德信徒齊聚佛光山，祈求平安，祝福世界和平。

世界神明聯誼會廿五日在佛光山佛陀紀念館盛大登場，熱鬧的場景彷彿是一場宗教嘉年華會。清晨七時起，來自海內、外的宗教團體及逾千家宮廟護法神尊依序進場，陣頭、神轎在鑼鼓齊鳴聲中，踏上成佛大道，信眾也夾道迎聖駕，莊嚴熱鬧的場面湧入十二萬人潮，展現宗教融和、佛神一家親的無國界精神。