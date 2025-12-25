柯志恩參與徵召後的首場「力拚勝利」（2） (圖)
甫受國民黨徵召參選高雄市長的立委柯志恩，25日參與徵召後的首場「力拚勝利－2026年柯志恩年曆發送」活動，柯志恩說，接受國民黨徵召參選後的首場活動，特別選在鳳山勝利路旁，象徵力拚勝利，「明年的九合一大選要帶領所有黨籍議員、里長一同勝選」。
中央社記者董俊志攝 114年12月25日
其他人也在看
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 95
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 47
藍支持度下跌！蔡正元揭背後關鍵：國民黨中央的警訊
台灣民意基金會23日公布最新民調，政黨支持傾向部分，民進黨38.4%，較上月增7.3％、國民黨20.6％，較上月減5.2％，民眾黨16.7%、較上月增2％。前立委蔡正元今（24）日說，這是國民黨中央的警訊，要檢討哪個環節出狀況，推卸問題恐讓選舉大敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 308
藍營竹縣接班人之爭擦出火花！徐欣瑩參選聲明引地方反彈 楊文科說重話「板蕩識忠臣、時窮節乃見」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導新竹縣長期是藍營優勢選區，現任縣長楊文科連任屆滿，藍營角逐者眾，副縣長陳見賢、現任立委林思銘、徐欣瑩都先後表態爭取...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 56
藍白不審預算又提「延會到明年1/31」！溫紳籲綠委「出這1招」！
論壇中心／綜合報導藍白兩黨在立法院頻頻出招，國民黨先是去了一趟廈門後，在程序委員會第四度封殺行政院送審的1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，再聯手民眾黨提出彈劾總統賴清德案。明年度總預算都還沒審，藍白卻頻頻進行政治攻防，甚至又提出要「延會明年1/31」，資深媒體人溫紳在《頭家來開講》節目上就呼籲綠委「不要奉陪」！溫紳表示，本來是12月31日立法院院會就告一段落，但藍白透過決議要延會到明年的1月31日，把戰線又延長，建議賴清德總統和民進黨51名立委「元旦後不要奉陪藍白，照原定的院會休息一個月，然後迎接2月1日沒有黃國昌的新院會，讓藍白踢一個鐵板，讓他們自己演自己的」。原文出處：不理藍白立院延會至明年1/31！溫紳：建議綠委休息！ 更多民視新聞報導不滿憲訴法遭判違憲！藍黨團推「公投法修正草案」 律師轟傅崐萁鬧國際笑話真的很氣！黃國昌告府院「關說大法官」 綠委：合不合法你說了算？才剛去中國！藍委馬上完成「這條例」4度封殺 民進黨憤怒反擊了民視影音 ・ 1 天前 ・ 28
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 22
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 4
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 11
等了快1個月！ 宏都拉斯選委會宣布阿斯夫拉當選總統｜#鏡新聞
歷經將近一個月的波折，宏都拉斯總統選舉結果終於出爐！該國選舉委員會昨天（12/24）宣布，右翼的「國家黨」候選人阿斯夫拉正式當選總統。阿斯夫拉過去不只獲得美國總統川普支持，選前還說要和台灣恢復邦交。然而，親中的執政黨籍國會議長已經嗆聲，說不會接受選委會宣布的結果。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
總預算卡關近3,000億元 主計長陳淑姿：12萬新生兒補助恐受影響
總預算卡關近3,000億元將影響民生與國家計畫，行政院主計長陳淑姿於今（24）日財委會指出，其中包括生育補助、AI投資及災害預備金，若遲未核准，恐衝擊12萬名新生兒及未來科技發展。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
高雄綠營初選殺紅眼！郭正亮：這兩人在PK
[NOWnews今日新聞]國民黨昨（24）日正式徵召立委柯志恩參選高雄市長，綠營方面則進入初選白熱化階段，目前共有賴瑞隆、邱議瑩、許智傑與林岱樺4名立委角逐提名，相關初選民調預計將於明年1月12日至1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！
行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。民眾黨主席黃國昌說，26日會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。政治評論員吳靜怡表示，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
邊境衝突影響 吳哥古蹟遊客銳減、業者生意慘淡
（中央社柬埔寨暹粒24日綜合外電報導）受柬泰邊境衝突影響，歷史悠久的著名觀光勝地吳哥古蹟遊客驟減，園區內顯得異常冷清，業者生意慘淡。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
民進黨彰化縣長初選奇蹟式一夜翻轉？吳子嘉驚呼：太離譜了
民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰彰化縣長。對此，媒體人吳子嘉表示，本來正國會的立委黃秀芳民調領先結果最後奇蹟式的一夜之間翻轉9%，他要說「這太離譜了」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
藍營南高屏縣市長候選人名單出爐 賴瑞隆、林岱樺回應了
即時中心／温芸萱報導國民黨中常會今（24）日徵召立委謝龍介參選台南市長、柯志恩參選高雄市長、蘇清泉參選屏東縣長、議長吳秀華參選台東縣長。對此，民進黨立委高雄市長初選參選人賴瑞隆表示，藍營南、高、屏縣市長候選人都是立委，先前因藍白強推財劃法修正，造成地方財源損失，若柯志恩僅靠黨意而忽略民意，勝選恐有難度。同樣表態參選高雄市長的綠委林岱樺則呼籲藍營停止國會意識形態對抗，朝野應合作保衛國家、建設高雄。國民黨中常會今日決議，徵召謝龍介參選台南市長、柯志恩參選高雄市長、蘇清泉參選屏東縣長，以及吳秀華參選台東縣長，正式啟動縣市長選舉布局。對此，民進黨立委、綠營高雄市長初選參選人賴瑞隆對國民黨首波提名名單提出批評，他指出，這次國民黨提名的南、高、屏的人選，果然不出意外都是在財劃法上，讓南、高、屏損失重大財源的人選，尤其高雄實質減少約200多億元，與台北市增加400多億元形成明顯落差。賴瑞隆強調，如果柯志恩只依靠黨意而忽略高雄民意，選情恐難樂觀。另一位同樣是立委兼參選人林岱樺則對柯志恩參選高雄市長表達祝福，強調願意與柯志恩進行「君子之爭」。並呼籲，停止國會意識形態的對抗，朝野共同合作通過保衛國家、建設高雄的法案，讓進步的高雄捍衛民主的台灣，這是高雄市民的期待，也是台灣人的心聲。民進黨立委、綠營高雄市長初選參選人林岱樺。（圖／林岱樺國會辦公室提供）原文出處：快新聞／藍營南高屏縣市長候選人名單出爐 賴瑞隆、林岱樺回應了 更多民視新聞報導鄭天財涉收賄喊冤「是助理私刻印章」？王義川：別想撇責！蔣不容檢討北車警網漏洞？川曝：監控人力僅兩名！6.1強震嚇壞居民 卑南人連滾帶爬「露屁股」奪門逃竄影片曝光民視影音 ・ 18 小時前 ・ 1
北韓試射長程防空飛彈！金正恩視察核動力潛艦計畫
《朝中社》表示，此次試射的目的是評估這個擁有核武國家在研發新型高空飛彈方面的戰略技術能力，飛彈成功在距離約200公里外摧毀空中目標。《朝中社》同時指出，金正恩也視察了正在建造1艘排水量約8,700噸、能夠發射地對空飛彈之核動力潛艦的造船廠，但報導並未說明視察的確切...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 8
藍營首波縣市長提名來了！台南、高雄、屏東、台東徵召人選曝光
即時中心／高睿鴻報導眼見今（2025）年即將結束，2026年縣市長大選緊接而來，對此，各政黨也已積極展開布局，試圖於各地排出最佳人選。而今（24）日，面對艱困選區南2都（台南、高雄）、屏東，國民黨通過了首波縣市長提名，正式徵召立委謝龍介選台南、柯志恩選高雄、蘇清泉選屏東，以及台東縣議會議長吳秀華角逐台東縣長一職。國民黨主席鄭麗文稱，關於此次縣市長提名時程，是在選戰前一年的年底就開始進行，這是有史以來非常罕見的情形。她接著說，社會過去曾經歷每年選舉、年年勞民傷財的情況，更是讓政府無法安心推動政策，所以才將地方選舉集中於一年、中央選舉另集中於一年；「台灣每兩年選舉一次，就是希望不要每天都在選舉」，鄭麗文說。但她又稱，非常遺憾的是，如今政治鬥爭風氣強烈，導致明年年底的地方選舉，幾乎等同提前到今年就已開打。鄭麗文另提到，藍營現有的執政縣市，例如基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖等，由於縣市長應仍以推動市政為優先任務，不宜現在就開始進入選戰模式；因此，這些尋求連任的縣市，徵召提名都會放在明年適當的時間。國民黨今（24）完成首波縣市長提名。（圖／民視新聞）鄭麗文接著稱，台南、高雄、屏東都是艱困選區，所以相當敬佩長期耕耘的3位候選人謝龍介、柯志恩、蘇清泉。由於上次3人輸的票數不算多，鄭麗文表示，他們上次參選可說雖敗猶榮，且持續在台南、高雄、屏東深耕地方，這3年跑遍所有鄉鎮。至於台東縣長擬參選人吳秀華，鄭麗文則稱她是台東最接地氣、最有溫度的政治人物；鄭也期盼吳秀華能讓台東在國際舞台上發光發熱、使更多的遊客願意來台東、台東的貨也能賣到全世界。原文出處：快新聞／藍營首波縣市長提名來了！台南、高雄、屏東、台東徵召人選曝光 更多民視新聞報導民眾黨徵召參選嘉義市長 張啓楷：促成藍白合共推最強參選人台日是命運共同體！接見鈴木馨祐訪團一行 林佳龍：盼挺台加入CPTPP白目網友發文「下一個張文，會出現」 檢火速起訴民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話