柯志恩啟動市場拜年 馬年春聯超搶手

農曆年節即將到來，國民黨高雄市長參選人柯志恩1日啟動市場發春聯行程。（洪浩軒攝）

農曆年節即將到來，國民黨高雄市長參選人柯志恩1日啟動市場發春聯行程，她一早先前往三和市場，隨後接續到國民市場、內惟黃昏市場、自由黃昏市場發春聯拜早年，柯志恩表示，今年春聯特別加入馬年元素呈現高雄未來願景，且有多種款式，今年春聯非常搶手，幾乎都已被索取一空。

柯志恩表示，今年春聯的設計概念就是把高雄願景呈現出來，以夢想海港表達海洋首都的意向，並將馬年元素融入其中，多款春聯於2周前就在各黨部大力發放，且幾乎被索取一空，現在就剩下預留的數量，準備來各大市場發放，並跟民眾拜早年。

柯志恩進一步指出，今年她特別跟立法院長韓國瑜推出聯名春聯，先前一宣布發放，就被索取一空。目前僅存的數量將於各市場發放，這段時間若再錯過的話，就只能等明年再來了，她後續會到多個市場發春聯，並與攤商、民眾互動拜早年。

