柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！

民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。

柯志恩獲國民黨提名參選2026高雄市長（攝自中天新聞）

吳子嘉13日在《董事長開講》網路直播節目中指出，邱議瑩不是只差6通電話，而是敗在民進黨中央黨部民調樣本的母體。他直言，民進黨的初選民調就是拿來鬥爭用的。吳子嘉表示，新潮流系在高雄、彰化都贏得黨內初選，高雄打敗英系、彰化則由新潮流的陳素月勝過正國會的黃秀芳出線。

吳子嘉分析，新潮流一直都有「整碗捧去」的習性，對黨內是如此，執政後仍維持同樣習慣，對藍白也是「整碗捧去」，到處去吃別人，像狼群一樣。他認為，新潮流是恐怖的派系，在民進黨內一派獨大，掌握遊戲規則，只要民進黨會當選的縣市，新潮流都會拿去，是不好的現象。

賴瑞隆贏得民進黨高雄市長黨內初選民調（攝自中天新聞）

針對柯志恩稱未來是她跟新潮流派系的決戰，將會展開一場君子之爭。吳子嘉說，柯志恩講得非常客氣，但新潮流沒有君子之爭，新潮流作風狼性，一定把對手鬥到你死我活，是沒有人性的戰爭。他直言，柯志恩如果堅持用君子之爭，就回家吃自己的，就不用打這場仗。

