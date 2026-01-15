柯志恩喊決戰新潮流「期待君子之爭」吳子嘉：回家吃自己不用打了

國民黨高雄市長提名人、立委柯志恩。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 民進黨2026高雄市長初選13日落幕，由民進黨立委賴瑞隆出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。對此，柯志恩表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。美麗島電子報董事長吳子嘉則認為，民進黨新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，柯志恩若堅持君子之爭，就「回家吃自己」，不用打這場選戰。

吳子嘉13日在《董事長開講》網路直播節目中指出，以0.61個百分點微幅差距落敗的邱議瑩不是只差6通電話，而是敗在民進黨中央黨部民調樣本的母體。民進黨的初選民調就是拿來鬥爭用的。新潮流系在高雄、彰化都贏得黨內初選，高雄打敗英系、彰化則由新潮流的陳素月勝過正國會的黃秀芳出線。

吳子嘉指稱，新潮流一直都有「整碗捧去」的習性，對黨內是如此，執政後仍維持同樣習慣，對藍白也是「整碗捧去」，到處去吃別人，像狼群一樣。新潮流是恐怖的派系，在民進黨內一派獨大，掌握遊戲規則，只要民進黨會當選的縣市，新潮流都會拿去，是不好的現象。

對於柯志恩表示未來是她跟新潮流派系的決戰，期待展開一場君子之爭。吳子嘉直言，柯志恩講得非常客氣，但新潮流沒有君子之爭，新潮流作風狼性，一定把對手鬥到你死我活，是沒有人性的戰爭。柯志恩如果堅持用君子之爭「就回家吃自己」，就不用打這場仗。

