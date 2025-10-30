柯志恩喊話綠營「派西瓜不會贏我、要換蓮霧」 邱議瑩嗆：收起尖酸刻薄嘴臉

國民黨立委柯志恩（左）日前受訪時說，民進黨「派西瓜不會贏我，可能要派蓮霧」，對此民進黨立委邱議瑩呼籲柯志恩收起尖酸刻薄嘴臉。（合成照片／李智為攝、國民黨高雄市黨部提供）

參選2026高雄市長的國民黨立委柯志恩27日受訪時說，民進黨「現在派西瓜不會贏我了，可能要派蓮霧」，這句話被前立委沈富雄稱讚是金句。爭取黨內高雄市長初選的民進黨立委邱議瑩今天（30日）表示，民進黨從來沒有派西瓜蓮霧跟柯志恩選，她也呼籲柯志恩「收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧」。

對於柯志恩的「西瓜蓮霧說」，邱議瑩表示，民進黨從來沒有派西瓜蓮霧跟柯志恩選，她也說過，柯志恩是可敬的對手，她一直都以最嚴謹的態度看待。

廣告 廣告

邱議瑩指出，請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧，大家好好一起來為高雄拚。

另外，民進黨高雄市長初選激烈，除了邱議瑩外，還有立委賴瑞隆、許智傑和林岱樺爭取，昨晚正國會系統的外交部長林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷，皆發文力挺林岱樺，卻慘遭網友留言罵翻。

對此，邱議瑩在社群上發文感嘆說，身為從政者，她的理念很清楚，台灣利益第一優先，再來才是政黨，最後才是派系跟個人。



回到原文

更多鏡報報導

柯志恩宣布參選2026高雄市長 明將在旗津掛首面競選看板

搧羅智強耳光被判拘役10日得易科罰金 邱議瑩：未來對自身行為會更謹慎

時間軸一次看！林岱樺涉詐領助理費遭起訴 民進黨廉政會3度開會仍無結論