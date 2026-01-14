柯志恩喊話賴瑞隆君子之爭 吳子嘉曝新潮流「狼性」：不開戰就等死

民進黨2026高雄市長參選人確定由賴瑞隆出線，國民黨的參選人柯志恩得知後回應，未來就是兩人之間的決戰，可以說是柯志恩跟新潮流派系的決戰，將會展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流「狼性」作風，一定把對手鬥到你死我活，直言柯志恩堅持君子之爭，就回家吃自己的，就不用打這場仗。

民進黨13日公布2026年高雄市長初選三家民調平均結果，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由黨內新潮流系的賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距，勝過英系的邱議瑩出線。邱議瑩落敗的關鍵就在民進黨中央黨部所做民調，該份民調，賴瑞隆領先邱議瑩約1.9個百分點，

廣告 廣告

吳子嘉13日在《董事長開講》網路直播節目中直言，邱議瑩不是只差6通電話，而是敗在民進黨中央黨部民調樣本的母體；他評論，講白了民進黨的初選民調，就是拿來鬥爭用的。

吳子嘉表示，新潮流系在高雄、彰化贏了黨內初選，高雄打敗英系、彰化打敗了正國會（新潮流的陳素月勝過正國會的黃秀芳出線），新潮流一直都有「整碗捧去」的習性，對黨內是如此，執政後還是維持同樣的習慣，對藍白也是「整碗捧去」，到處去吃別人，像狼群一樣。他認為，新潮流是恐怖的派系，在民進黨內一派獨大，掌握遊戲規則，只要民進黨會當選的縣市，新潮流都會拿去，是不好的現象。

對於柯志恩稱，未來是她跟新潮流派系的決戰，將會展開一場君子之爭。吳子嘉說，柯志恩講得很非常客氣，但新潮流沒有君子之爭，新潮流作風狼性，一定把對手鬥到你死我活，是沒有人性的戰爭，柯志恩如果堅持用君子之爭，就回家吃自己的，就不用打這場仗。

【看原文連結】