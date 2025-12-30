柯志恩喊話賴瑞隆 莫拿建設當預算案擋箭牌

立委柯志恩辦公室呼籲賴瑞隆應負起立委監督責任，即刻要求行政院依法編列預算，而非一邊喊著高雄建設不能停，實際卻幫著行政院犧牲高雄權益。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩辦公室卅日呼籲賴瑞隆應負起立委監督責任，即刻要求行政院依法編列預算，而非一邊喊著高雄建設不能停，實際卻幫著行政院犧牲高雄權益。

柯志恩辦公室表示，針對明年度中央政府總預算案問題，國民黨立院黨團已經多次表明，只要行政院依照立院三讀通過法律，依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算，要打開目前僵局的三把鑰匙都在賴清德總統與行政院手上。

廣告 廣告

柯志恩辦公室指出，賴瑞隆所說的新材料循環產業園區，審計部公布去年總決算審核報告指出，規劃新材料循環產業園區的目的是推動國內循環經濟發展，同時透過園區開發，辦理大林蒲地區遷村，改善居民長期被重工業包圍的環境品質問題。

柯志恩辦公室提到，因此編列總經費一千零四十七億元，執行期程為二○一七年至二○二八年，但截至去年執行率僅零點九四％。目前新材料循環產業園區仍在都市計畫變更與環評等前置程序，另六十億元是政府在總預算中規劃的前期推動費用，不是已核定或動支的建設經費，預計明年底才會完成核定設置，且過去大林蒲遷村主要是因為種種因素導致遷村不順，與新材料園區的六十億元無關，兩件事根本不應混為一談，賴瑞隆身為小港在地民選立委，難道不清楚？

柯志恩辦公室強調，立院從來沒有不願意審總預算，只要政院願意依法編列軍公教加薪等相關法案，立院一定馬上展開預算審查程序，且退萬步言，就算總預算未審查完畢，依照預算法第五十四條規定，延續性計畫得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數，覈實動支；新興資本支出及新增計畫，則可請行政院送交立院，立院同意後即可動支。

柯志恩辦公室認為，賴瑞隆宣稱總預算沒有審查完畢，會影響高雄新材料循環產業園區申請設置計畫或大林蒲遷村進度、時程，這樣的說法應該賴委員去跟行政院溝通，因為所有的解方都在卓榮泰院長手上，只要卓院長同意，賴瑞隆所擔心的事情都不會發生。