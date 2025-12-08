柯志恩喊鄭習會越快越好！他酸爆「政息人亡會」：應該主張在投票前辦

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文表態，願意和中國國家主席習近平見面，又有媒體報導指，兩黨已經有共識，「鄭習會」時間鎖定在農曆年前後，消息報出後立委柯志恩也喊出，「越快越好，不要選舉前」，憂心影響到2026選舉。對此，前民眾黨中央委員張益贍也狠酸「這麼好的事，柯志恩你應該主張在投票前舉辦呀」。

柯志恩在廣播節目專訪提到，對於鄭麗文是否訪中見習近平，她直言，如果認為訪中是必要的，可以促進兩岸間溝通管道，是不同於民進黨，是可以讓彼此透明溝通的管道，「我們希望是越快越好」，不要是選舉之前，特別是年底，因為需要時間來解釋、來稀釋。

柯志恩表示，所以如果大家認為互動交流是可以往和平的方向，那必須提前做，明年選舉還有一段時間，需要花非常多時間告訴民眾目的跟做法是如何，否則被操作下，若時間不夠的話，勢必會影響到2026選舉。

張益贍看完後也反問「是『鄭習會』，還是『政息人亡』會？」，國民黨不是堅持主張「一個中國」，鄭麗文要台灣人當「中國人」，立院不讓國防特別預算付委。符合「鄭習會」目的，「這麼好的事，柯志恩你應該主張在投票前舉辦呀」。

