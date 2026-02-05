柯志恩喊高雄市長選戰藍白合 賴瑞隆嗆：政治分贓

2026年高雄市長選戰將由國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆，民眾黨主席黃國昌表示「在野黨若要攻下高雄，僅靠柯志恩力量難度相當高」，柯志恩高情商喊話「我們一起站在一起才能贏得更多選民認同」。對此，賴瑞隆批評，政治分贓的方式是不會得到高雄市民支持。

賴瑞隆、柯志恩將在高雄市長選戰中對決。（資料圖／中天新聞）

黃國昌日前接受專訪時指出，柯文哲親赴南部拓展支持度與影響力，是因為在野黨想要打下高雄，而賴瑞隆是一個完全沒有領袖魅力的政治人物，對在野黨而言是千載難逢的機會。他表示，柯志恩是一個很優秀的立委，但僅憑她的力量想要選贏，在高雄有相當大的難度，因此民眾黨希望再給予對方一股大的力量，整個戰略布局的最佳人選就是柯文哲。黃國昌也說，「如果柯志恩能夠選贏，那就讓柯志恩選」。

柯志恩喊「藍白一定要合」。（圖／柯志恩）

柯志恩4日回應表示，自始至終她都認為藍白一定要合，面對高雄這麼大的綠營盤勢，比藍營還要強的選區，唯有在野黨大家合作團結，才有機會打贏這勝仗。她提到，過去立法院中，國民黨與民眾黨在多項法案上已有非常多合作，更不用說去年大罷免、核三公投等議題，黃國昌都特別到高雄幫他們發聲。

針對高雄市藍白合態勢，賴瑞隆5日表示，高雄的繁榮進步是靠著過去謝長廷、陳菊、陳其邁市長的努力下，讓高雄人感受到長足進步，高雄人最在乎的就是長遠發展，對於用政治分贓來思考的方式，高雄人不會同意，他有信心能夠延續高雄光榮、進步路線，來得到高雄市民的支持。

