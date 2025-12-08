柯志恩喊「港都女力對決」比男生好看！ 邱議瑩：盼一較高下

2026年高雄市長選舉戰火提早升溫。（圖／翻攝自邱議瑩、柯志恩臉書）





表態爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，兒子捲入霸凌風波，就在他7號開記者會聲淚俱下致歉後，終於取得受害女童家屬諒解，港都不分藍綠，所有檯面上的競爭者都期盼，這件事能夠落幕，不過柯志恩主動提出比起跟賴瑞隆對決，他更想與邱議瑩兩個女生一較高下，讓港都選戰再掀起話題。

立委（國）柯志恩：「2026是柯邱對決，還是柯賴對決，兩個女生的對決，其實會比跟男生的對決來得更好看。」

立委（民）邱議瑩：「希望最後能夠贏得初選勝利，和柯志恩委員一較高下。」

邱議瑩正面回應柯志恩下的戰帖，藍綠有意角逐高雄市長的兩位女將，先將對方當成了假想敵，柯志恩再發起攻勢，挑戰邱議瑩口中她私下的溫柔，乾喜阿餒？

立委（國）柯志恩：「我不會是溫柔，我向來非常直接，那你說邱議瑩是溫柔，問題是我們看到的......，很少人看到她私底下吧。」

立委（民）邱議瑩：「大家好好地來比一比，到底誰對高雄的願景規劃比較完整。」

港都上演女力對決，是否越來越有機會？民進黨初選4搶1，在民調暫居領先的賴瑞隆兒子涉入霸凌案後，出現了翻轉變數，各界關注他會不會因此退選？

立委（民）賴瑞隆：「競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的，在我的政治路上，把每一件事情來全力以赴來做好。」

選舉議題，都點到為止，賴瑞隆眼前專注危機處理，前一天他淚灑記者會現場，受害家長看到這一幕，當天選擇與賴瑞隆見面，並且和解，這時不分陣營，也都不多加攻擊。

立委（民）林岱樺：「媽媽追求事實的真相，不卑不亢的態度，寬恕包容的同理心，確實是讓人家動容。」

立委（民）邱議瑩：「這件事情賴委員也展現充分的誠意，（雙方家長）達成了共識，也應該讓這件事情趕快落幕。」

立委（民）許智傑：「瑞隆已經展現誠意致歉，這件事就不需要再過度延伸。」

立委（國）柯志恩：「讓孩子都得到保護的話，我覺得這件事情就該趕快翻篇了。」

畢竟選舉只是一時，牽扯到家人都知道，沒有見獵心喜的空間。

