柯志恩回應民進黨高雄初選 以政見與人民認同挑戰賴瑞隆

▲三月提出政見！柯志恩強調市民最需要的是「方案」不是金錢。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】針對民進黨高雄市長初選結果，立法委員柯志恩今（13）日於記者會上回應表示，她對結果並不意外，並對民進黨候選人表達尊重與祝賀。

柯志恩表示：「我先恭喜賴瑞隆委員，也向其他三位民進黨候選人的努力表達敬意。他們過去一年投入大量資源與心力，勝負已定，我們表示尊重。」

對於未來高雄市長選戰，柯志恩指出：「未來將會是我與賴瑞隆的決戰，也可以說是以小博大的挑戰。我們將以人民為靠山，透過政見與行動爭取市民認同。」

廣告 廣告

談到資源問題，柯志恩強調，雖然民進黨投入龐大資源，但她認為「資源固然重要，但並非唯一條件。即使在有限資源下，我們仍能提出讓市民有感的政見，這是我們的底氣與優勢。」她並提到，未來將在過完年後重新調整選戰節奏，並於三月提出一連串具體政見，強調「市民最需要的不是誰的錢多，而是誰能提出最好的方案，讓市民看得到、感受到。」

柯志恩最後表示，選戰將是一場君子之爭，她將以政見與行動，持續爭取市民認同，努力為高雄未來帶來實質改變。（圖╱記者王苡蘋翻攝）