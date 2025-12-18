柯志恩多強？蔡正元：不管民進黨誰出來選「都五五波」

柯志恩(中)力拚賴瑞隆(左2)、邱議瑩(右2)、林岱樺(左1)、許智傑(右1)，聲勢不落下風。（合成圖／示意圖／資料照）

民進黨2026高雄、台南市長初選如火如荼，與國民黨人選的互比式民調也持續進行，目前台南陳亭妃有優勢，高雄4綠委則相持不下。前立委蔡正元直言，國民黨參選人要專業，不能太慈眉善目，會被民進黨玩死。但不管民進黨誰出來選，跟柯志恩對決都是五五波！

蔡正元17日在《大新聞大爆卦》節目表示，哪一次選舉，選前沒有這些亂七八糟的訊息？有影響選舉結果嗎？如果沒有什麼重大事件，像陳水扁2004年兩顆子彈，想要改變選民投票的結構，是非常難的。除非雙方陣營實力差距很近，3％、5％，還在誤差範圍以內的。

「才會因為簡單的事件，一翻就過去了！」蔡正元提到，像以前陳菊跟黃俊英選高雄市長，差距真的只有3％、5％，黃俊英贏！但後來陳菊後來指控黃俊英走路工，「那幾個後來還當民進黨市議員！」黃俊英是學者，輸了就不想再告了，這事情就過去了。

蔡正元強調，所以以後國民黨一定要找「專業」的政治人物來選，那些太過於慈眉善目的，會被民進黨（奧步）「一玩再玩」。

蔡正元質疑綠營內參民調，是哪個民調公司做的？跟現在媒體做的民調也不一樣，差距很大，「是不是支持邱議瑩的黨部搞出來的？」

蔡正元直言，不管民進黨誰出來選，跟柯志恩都五五波！「絕對是五五波！」連美麗島電子報差距都很近，這是整個選舉氣氛的結構。

