柯志恩如何贏賴瑞隆？藍青年揭關鍵：選戰主軸要變

2026年高雄市長選舉備受關注，目前藍綠人選已底定，由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，而根據《ETtoday》最新民調顯示，柯的支持度領先賴6.3個百分點。對此，國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安認為，柯志恩能否贏賴瑞隆的關鍵，在於如何把「綠與非綠」對決，轉變為「新（系）與非新」之戰。

根據《ETtoday新聞雲》昨（19）日公布的最新民調顯示，若明天投票，藍綠兩強對決下，柯志恩的支持度為44.0%，賴瑞隆37.7%，雙方差距6.3個百分點。交叉分析顯示，藍綠基本盤各自歸隊明顯，在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵。

廣告 廣告

從政黨結構來看，柯志恩在藍營展現高度整合力，國民黨支持者中有97.2%力挺，泛藍也達92.2%；民眾黨支持者對其支持度亦有75.8%。賴瑞隆則穩守綠營基本盤，民進黨支持者中87.7%支持，台灣基進更達100%，泛綠為69.8%，時代力量支持者亦有58.5%表態支持。

「柯志恩能贏賴瑞隆？關鍵在於，如何把綠與非綠對決，轉變為新與非新之戰」，陳冠安今（20）日在臉書發文表示，相關民調顯示，柯志恩以44%支持率，勝過賴瑞隆的37.7%，從交叉分析來看，柯之所以贏，在於凝聚9成2泛藍、獲得7成6泛白支持，以及在中間選民領先對手1成4左右，也就是說，柯目前已然獲得非綠選民的支持，但真正讓柯贏賴瑞隆6.3個百分點的關鍵，在於目前賴的泛綠支持，只有7成左右。

陳冠安指出，已經凝聚非綠一切力量的柯志恩，才勉強能勝過未凝聚泛綠的賴瑞隆，換句話說，如果賴能有效凝聚泛綠，則高雄市長這仗，仍是五五波的戰局。因此，對藍營來說，要翻轉高雄的關鍵，就是要跨出非綠基本盤，吸引在乎民生議題、不滿新潮流統治的淺綠選民和非新力量，如果高雄市長的主軸，從「綠與非綠之戰」變成「新與非新之戰」，則2026柯志恩就能創造奇蹟。

【看原文連結】