柯志恩容易拿到中間選票 郭正亮曝「綠粉親姊」心聲

2026年高雄市長選舉備受關注，目前藍綠人選已底定，由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，而根據《ETtoday》最新民調顯示，柯的支持度領先賴6.3個百分點。對此，前立委郭正亮認為，柯志恩這一型的政治人物容易拿到中間選票，如果柯肯定陳其邁的部分措施，會拿到部分中間票，選情就會很難講，也透露，自己3個姊姊都是綠的，她們表示，如果柯是對上綠委邱議瑩「會考慮柯」。

根據《ETtoday新聞雲》19日公布的最新民調顯示，若明天投票，藍綠兩強對決下，柯志恩的支持度為44.0%，賴瑞隆37.7%，雙方差距6.3個百分點。交叉分析顯示，藍綠基本盤各自歸隊明顯，在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵。

從政黨結構來看，柯志恩在藍營展現高度整合力，國民黨支持者中有97.2%力挺，泛藍也達92.2%；民眾黨支持者對其支持度亦有75.8%。賴瑞隆則穩守綠營基本盤，民進黨支持者中87.7%支持，台灣基進更達100%，泛綠為69.8%，時代力量支持者亦有58.5%表態支持。

郭正亮今（21）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這次共有4名民進黨立委參加高雄市長初選，4人的支持度差不多，賴瑞隆贏的不多，資歷又比其他人淺，所以桶箍的工作不好做。他指出，若監察院長陳菊能在高雄到處走動，賴瑞隆就沒什麼問題，但陳現在身體不好，總統兼民進黨主席賴清德又對高雄不熟，所以充滿了變數。

「你不要以為柯志恩一定沒機會」，郭正亮接著說，自己有看過網友「柯別凡事都罵高雄市長陳其邁，陳做得不錯的也稱讚一下，說不定能搶到中間選民」的建議。他除指出，柯志恩這一型的政治人物容易拿到中間選票，如果柯肯定陳其邁的部分措施，會拿到部分中間票，選情就會很難講，也透露，自己3個姊姊的立場都是綠的，她們表示，如果柯是對上邱議瑩「會考慮柯」。

