柯志恩寒冬送暖愛不缺席 凝聚善意讓愛在高雄常在

國民黨立委柯志恩與市議員李雅靜到鳳山代天府和大家一起寒冬送暖、發放愛心物資給弱勢家庭。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

鳳山代天府慈善功德會十一日舉辦歲末送暖活動，捐贈生活物資給弱勢朋友，國民黨立委柯志恩與市議員李雅靜到現場和大家一起寒冬送暖、發放愛心物資給弱勢家庭，李雅靜特別感謝代天府捐贈一輛新車給華山基金會。

柯志恩表示，感謝各界善心人士，有人出錢認捐愛心米、捐愛心專車，也有人出力提供愛心服務；李雅靜說，她和高雄市長參選人柯志恩一起到場，用行動支持這份溫暖，讓愛在寒冬持續傳下去。

柯志恩隨後中午到蕭氏宗親會以及高雄雲高慈愛會，她除了感謝蕭總會長長期在高雄對醫療與地方的付出，也感念大家長年關懷弱勢，透過急難救助、清寒助學與喪葬濟助，嘉惠不少弱勢家庭和學生。

廣告 廣告

柯志恩表示，寒冬的太陽使人感到溫暖、高雄的善良讓人看到希望；繼續走訪各社區協會，謝謝每份小小善意，的力量，讓愛在高雄永不止息。

柯志恩前天晚上也受邀里長主席邀請，出席林園區廿四里的里長和近兩千名志工齊聚，慰勞大家過去一年的辛勞，她和議員邱于軒、王耀裕、黃天煌等人特別感謝里長和志工的默默付出。

柯志恩認為，各鄰里服務範圍大，有賴於志工夥伴協助里長，才能維持整體的環境衛生、服務廣大的鄉親，希望大家看到里長和志工們，不忘給予更多支持和鼓勵。

柯志恩近日也出席中鋼企業工會尾牙，感謝所有中鋼人的努力；出席國際視光研討會，感謝所有驗光人員，長期為國人提供專業服務的用心；到南高雄家扶中心、青溪婦女會和大家一起歲末聯歡。