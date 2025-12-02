柯志恩將翻轉高雄？醫揭民調結果：民進黨危險了

TVBS民調中心的結果顯示，柯志恩對決賴瑞隆，僅落後2個百分點。（圖／柯志恩服務處提供）

2026高雄市長初選選戰進入白熱化階段，民進黨派出賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺4搶1，國民黨則由立委柯志恩迎戰。TVBS民調中心在11月20日至27日進行民調，結果顯示綠營4位表態候選人中，僅賴瑞隆以2個百分點差距微幅領先柯志恩，其餘3人落後7至10個百分點。對此，常發表政治看法的胸腔科醫師蘇一峰直言：「民進黨在高雄危險了！」

《TVBS民調中心》昨（1）日公布民調，若推派賴瑞隆參選高雄市長，與柯志恩對決，賴瑞隆的支持度為42%，較今年9月略升1個百分點；柯志恩的支持度為40%，略減1個百分點；另外，有19%未決定。如果民進黨推派許智傑參選高雄市⾧，柯志恩的支持度為42%，許智傑支持度為35%，雙方差距7個百分點，另外，有22%未決定。

如果民進黨推派邱議瑩參選高雄市⾧，柯志恩的支持度為43%，邱議瑩的支持度為35%，雙方差距維持8個百分點，另外，有21%未決定。而民進黨若派林岱樺參選高雄市⾧，柯志恩的支持度為40%，林岱樺的支持度為30%，雙方差距10個百分點，另外，有29%未決定。

針對結果，蘇一峰醫師昨天在臉書發文，提到柯志恩的民調這麼高，比民調贏民進黨推出的3位候選人，難道柯志恩要翻轉高雄了嗎？他接著說道，「不是喔，不是這樣子喔！」原本民進黨預計每個候選人都大贏柯20%，而且邱議瑩民調最高，沒想到出乎意料，為此分析民進黨在高雄的選情危險了。

