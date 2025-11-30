柯志恩將迎接未來的挑戰 必給高雄蛻變夢想與藍圖

立委柯志恩強調，高雄藍軍的力量正在凝聚、壯大，準備迎接未來的每一場挑戰。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩卅日強調，高雄藍軍的力量正在凝聚、壯大，準備迎接未來的每一場挑戰，她將帶給高雄蛻變的夢想與藍圖，必能重建高雄人對藍營的支持與信心。

柯志恩表示，歡慶國民黨131周年黨慶，感謝黨主席鄭麗文出席為新進黨員主持宣誓，並頒發金質獎章給黨齡六十、七十、甚至八十年的資深黨員，同時感謝從各地前來參加的從政同志、黨代表及黨員先進，大家歡喜齊聚，展現高度的團結，相信在場所有人都能感受現場充滿奮起的活力與信心。

柯志恩指出，今年的黨慶，她提出「善良/ Kind、正念/ Mindfulness和團隊/ Team」作為KMT的新詮釋，與共同追求的價值。國民黨永遠為國家和人民走正道，秉持良善正義，結合志同道合者無私團結。

她說：「我們是一個大家庭、更是同舟一命、不分彼此的團隊。歷經幾次嚴重挫敗，全黨上下都深刻體認：只有團結才會使我們強大，而分裂必將失敗。」

柯志恩提到，高雄藍軍的力量正在凝聚、壯大，準備迎接未來的每一場挑戰。只要繼續走進基層、傾聽民意，告訴市民柯志恩將帶給高雄蛻變的夢想與藍圖，必能重建高雄人對藍營的支持與信心。高雄絕對有條件展現雄心，站上國際舞台成為最閃亮的海港城市﹗

柯志恩說，明年十一月廿八日黨慶，也是市長和議員選舉投票日，把握每一個擁抱群眾、爭取支持的日子。柯志恩許下心願：明年黨慶、贏回高雄。