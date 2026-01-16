柯志恩將迎「狼群圍攻」：不會再當善良淑女

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩直言，面臨狼群圍攻，她不會再當「善良的淑女」。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨縣市長提名初選民調結果出爐，高雄由立委賴瑞隆脫穎而出，以不到1%的差距險勝邱議瑩，正式取得參選門票。媒體人吳子嘉認為，民進黨內的新潮流勢力向來作風「狼性」，若國民黨參選人柯志恩繼續抱持「君子之爭」，就等著回家吃自己。對此，柯志恩坦言，這樣的互動只是先禮後兵，面臨狼群圍攻，她也不會再當「善良的淑女」。

柯志恩今（16）日北上立法院處理議事，期間與多位甫結束初選的民進黨立委不期而遇，她也不吝彼此握手寒暄、互道辛勞。柯志恩直言，這次民進黨初選，高雄表面上不像台南那樣刀光劍影，實際檯面下競逐激烈、暗流湧動。

柯志恩續指，即便「德意志」在台南受挫，但以民進黨與新潮流過往的作風，高雄這一仗絕不可能輕鬆以對。她也透露，已接收到不少人提醒，過去國民黨在選戰中吃了許多悶虧，因此切勿再對所謂的「君子之爭」抱有幻想。

柯志恩則強調，自己早已有心理準備，面對接下來可能出現的狼群圍攻，或是任何暗箭抹黑，她已做好全面迎戰的打算，現在暫時先禮後兵，但該出手時，柯志恩也不會再是「善良的淑女」，高雄之戰將是正面交鋒、毫不閃避。

