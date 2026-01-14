柯志恩對上賴瑞隆是否比較難打？羅旺哲曝現況「還沒翻頁」

民進黨高雄市長初選民調結果昨（13）日出爐，立委賴瑞隆以0.6個百分點些微差距贏立委邱議瑩，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。媒體人羅旺哲認為，未來美濃大峽谷、柏油山等帳將成為賴的包袱，外界就看他要怎麼改善未來的高雄市，這也將成為賴的最大考驗。

針對賴瑞隆比較沒梗、無趣，先前雖陷入兒子霸凌的爭議，但也已經翻頁，是否比較難打？羅旺哲昨在政論節目《57爆新聞》中直言「還沒翻頁」，並提及美濃大峽谷、柏油山等這些帳會算在賴頭上，因為接下來是賴要選，怎麼改善未來高雄市、改善大峽谷、柏油山問題，變成賴的包袱。

羅旺哲強調，如今邱議瑩、許智傑以及林岱樺已經沒有任何包袱，壓力則全都落在賴瑞隆的身上，接下來賴怎麼處理這問題，是他的最大考驗。

至於柯志恩的部分，羅旺哲透露，他身為高雄女婿，也很常回高雄看，發現柯的看板蠻多的，集中在市區比較多，但能看出柯對於這場選舉也是蠻拚、蠻努力的。

民進黨昨公布3家民調單位結果，4名參選人邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，3家民調平均後，賴瑞隆以55.9995％險勝邱議瑩的55.3807％，許智傑為51.9022％居第3，林岱樺則為50.5986％。

