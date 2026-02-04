柯志恩對上賴瑞隆機會難得？他曝在野最大目標打下高雄，「本人」回應了

​2026縣市長選舉人選陸續出爐，激烈初選下，向來被視為民進黨鐵票區的高雄，將由立委賴瑞隆對上早定於一尊的國民黨立委柯志恩，此外，藍綠執政版圖是否變動，藍白合成為關鍵變數。卸任立委的民眾黨主席黃國昌受訪時表示，在野最大的戰略目標，就是要打下高雄，柯志恩今（4）日回應，高雄綠營基本盤強勢，藍白合一定要合。

針對民眾黨2026年的選戰策略，黃國昌在專訪中表示他和前主席柯文哲將採取分進合擊的形式，柯將常駐南部，且高雄將是重點選區，最大的戰略目標就是「打下高雄」，不只是民眾黨，而是在野黨想要打下高雄；他也提到，民進黨提名的參選人賴瑞隆缺乏Charisma（吸引力、魅力），因此對在野黨來說是千載難逢的機會。

黃國昌談戰略 賴瑞隆 ：忽略高雄人民的感受 ​

對此，賴瑞隆表示，黃國昌這番言論，證明他根本是不在乎高雄人民的感受及未來。民進黨高雄市議員初選參選人尹立則抨擊，黃國昌的言論是在談地盤分贓，他宣稱縣市長選舉不應出現三組人馬，並要求在野黨簽署正式政黨協議，這種行為很荒謬，如同商人在密室協議分割市場。

對於黃國昌所言，柯志恩則回應，他始終認為藍白一定要合，雙方在立法院有多項法案合作的經驗，藍白合有一定的默契；而綠營在高雄基本盤明顯強勢，在野必須團結合作才有機會勝選，高雄選戰本就艱困，她也期盼柯文哲、黃國昌或其餘民眾黨立委，都能到高雄站再一起，爭取更多選民的認同。​

