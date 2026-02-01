柯志恩對決賴瑞隆的攻略

（圖／本報系資料照）

2026年高雄市長選情逐漸升溫，各方民調數據顯示藍綠陣營都面臨不同的挑戰與機會，本屆選戰呈現高度競爭與民意變動空間。民進黨在高雄市長提名過程中採行初選民調，各參選者在近期內進行數輪對比式民調，顯示綠營候選人與藍營候選人柯志恩在支持度上均有一定基礎。

在民進黨內部激烈的初選民調中，立委賴瑞隆以極微小差距勝出，取得民進黨提名資格。根據民進黨公布的結果，賴瑞隆以55.99％的支持度擊敗第二強的邱議瑩（55.38％），差距僅約0.6％。令很多人感到好奇的是，民進黨初選民調的數據顯示：民進黨幾位參選人都可「輾壓」柯志恩，支持度高出一倍。

但是問題在於，同時期的其他重要民調數據卻不是這樣，而是顯現藍綠勢均力敵。在民進黨初選之前進行的TVBS民調顯示：只有賴瑞隆小勝柯志恩（嚴格說是還在誤差範圍之內、難分勝負），但是其餘綠營人選的支持度則都落後；在民進黨初選之後進行的ETtoday民調則是顯示：柯志恩以44％領先賴瑞隆的37.7％，差距達到了6.3％（已經超過誤差範圍）。

依照統計學的學理，民調應該有同時效度，也就是同一個時期做的民調，數據不應該有太大的差距。既然如此，為什麼民進黨初選的數據這麼不同？民進黨當然沒有理由在自己初選的時候做假民調。何以如此？值得解析。

合理推測，這可能涉及樣本的問題，主要是在初選期間民進黨支持者「守候電話」、配合電訪的熱烈程度，造成了樣本結構比較偏向民進黨支持者，當然就會呈現綠營參選人輾壓藍營參選人的表象；除此之外，問卷設計等因素也可能造成影響。

在2024年總統大選再度顯現高準確率的TVBS民調，2025年12月公布的民調數據是藍綠勢均力敵，賴瑞隆領先柯志恩，但是幅度其實在誤差範圍之內，因此嚴格來說是難分勝負。值得注意的是，未表態者高達20％。交叉分析發現，民進黨認同者有78％支持賴瑞隆；國民黨認同者有91％支持柯志恩。中間選民對兩人的支持度則差不多。

根據「ETtoday 民調雲」2026年1月公布的最新民調則顯示，國民黨候選人柯志恩以44.0％的支持率暫時領先賴瑞隆的37.7％，差距約6.3％，已經大於誤差範圍。未決定比例約為11.9％。交叉分析發現，國民黨、泛藍支持者超過9成支持柯志恩，民眾黨支持者也明顯傾向柯志恩，支持比例為75.8％；民進黨近9成支持賴瑞隆，泛綠約69.8％支持。中間選民部分，柯志恩支持度37.5％，明顯領先賴瑞隆的23.2％。

從兩份主要媒體的民調可以發現，藍綠在這次高雄市長選舉確實勢均力敵，柯志恩在中間選民比較獲得青睞；但是賴瑞隆後勢可期，主要是綠營支持者還沒完全歸隊。

從民調來看，賴瑞隆最好的策略就是團結泛綠勢力，而柯志恩最好的策略則是繼續強化中間選民與民眾黨支持者的認同。

（作者賴祥蔚為台灣藝術大學廣電系教授、莊伯仲為文化大學新聞系教授）