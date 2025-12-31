柯志恩展望來年衝刺 盼與高雄市民共創翻轉奇蹟

立委柯志恩表示，明天元旦，她將出席升旗典禮，並為贏得高雄市長選舉全力衝刺、一路前進。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩卅一日表示，明天元旦，她將出席升旗典禮，並為贏得高雄市長選舉全力衝刺、一路前進。2026，我們一起創造奇蹟！

柯志恩指出，回首過去一年，無論陰晴、喜憂或得失，都是生命歷程中的一部分。期盼我們彼此互勉、相互扶持，將所有遭遇化為成長的養分，也以一顆感恩的心，從容面對每一個挑戰與起伏。

柯志恩提到，有句話說：「一眨眼，就是一天；一回頭，就是一年；一轉身，就是一輩子。」它提醒我們珍惜光陰、活在當下，以積極正向、樂觀奮鬥、利他行善的態度，為更多人謀福，這才是真正有意義、也最有價值之事。

柯志恩說，祝福所有粉絲好友秉持正念，向著標竿，勇敢前進。迎接2026，盡情揮灑，讓我們一起為自己、也為這片土地，全力以赴！