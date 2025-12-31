柯志恩想勝選高雄市長 鈕則勳稱還有拓票空間：得再加強4面向

各界非常關注2026高雄市長選戰，其中國民黨已經確定提名立委柯志恩參選，民進黨則是有4人進行黨內初選，力拚出線爭取提名。近期有不少關於高雄市長選戰民調，對此，文化大學廣告系教授鈕則勳提醒，柯志恩若想勝選，還得從4個面向再進行補強。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

鈕則勳在臉書發文表示，綜合各家民調來看，柯志恩的選情應該已經有一定的規模，至少能夠守住國民黨在高雄約三成的基本盤，仍有進取拓票的空間。但高雄仍作為綠軍的基本盤，柯志恩如果要勝選，或許還得從幾個面向再進行補強。

鈕則勳提到，首先在「政治魅力與形象區隔性」方面，在綠營4位選將的形象沒有特別突出、魅力特強的情況下，柯志恩只要在形象定位上創造明顯的區隔性，便能立於不敗之地；只是現今她的學者形象太明顯，媒體論述也文縐縐，比較不容易激起在地共鳴，因此建議柯，應該找出自己最強的特質優勢建構形象，強化說服選民。畢竟六都首長單一選區，政治魅力與形象定位絕對是決勝關鍵。

鈕則勳再提，第二點是「文宣廣告的力道仍得強化」，柯志恩的文宣，不管是之前的「這柯不一樣」或是「新市長、新視野」，再到主打陽光與正能量「有志一同」的年曆海報，其實看不太到柯志恩想要主打區隔性形象或相對優勢利基的「一致性訊息」！似乎只有單點的戰術，並無整體的文宣戰略規劃，即使「這柯不一樣」創造了話題的討論，但「這柯」到底有什麼特色，或許吃瓜群眾也說不出來！況且「新市長、新視野」所有候選人都可以用，突顯不出柯的特色，再加上「有志一同」也是在文字上做比較基礎的文宣操作，都比較難創造形象特質或優勢的累積性印象。

高雄市長陳其邁。（資料照／中天新聞）

鈕則勳指出，第三點則是「要有足以和陳其邁抗衡的大咖，穩定持續助陣」，現任市長陳其邁為了自己日後的政治前途，一定卯足全力幫黨籍候選人助選壓陣，就像2018年選戰陳菊力挺陳其邁，陳其邁一直強化陳菊光環般的，雖然這操作一定程度限制了陳其邁的特色、定位與城市發展路徑，最後敗給形象鮮明的韓國瑜，但陳其邁好歹能夠藉由大咖陳菊牌穩定局勢。

而柯志恩現今在高雄就像孤軍作戰，除了半退江湖的立法院前院長王金平，尚未有超強能量的藍軍大咖全力加持，日後倘若有台北市長蔣萬安或台中市長盧秀燕時不時助陣，這部分的弱點便能補強，而有和綠軍選將分庭抗禮的機會。

最後一點，鈕則勳提醒，柯志恩身為挑戰者，其「攻擊策略仍得加碼」，雖然攻擊只有鞏固基本盤的效果，但如果在攻擊之餘，也能夠提出解決問題的步驟策略與方法，便可拓票到中間選民！

文化大學廣告系教授鈕則勳。（翻攝自鈕則勳YT頻道）

柯志恩之前打和大峽谷有關的議題也能搶到全國版面，她也藉此提出相關政策作法，可見是有效的策略；畢竟在野黨根本沒有斯文的本錢，「能辯敢衝」才是基本配備，在攻擊策略打得順手後，或者柯也能從此戰略中找到手感，建構具有區隔性並能突顯特色優勢的「柯式必勝兵法」。

