柯志恩感謝民眾黨卸任委員 祝福未來一切順利初心不變

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩卅日表示，政治最難的，往往不是上台，而是願意瀟灑下台。兩年為期，是承諾，也是制度，我們都予以尊重。謝謝這民眾黨幾位委員在任內的付出與承擔，希望卸任不是終點，而是另一段公共服務的開始。

卅日是立法院本屆第四會期最後一天，柯志恩說，歷經去年一整年大罷免的折騰，立法院幾乎沒有休會，朝野關係緊繃，可說時間最漫長、最疲累的會期。終於暫時畫下休止符，接著二月二日新會期開始報到，度過農曆春節，二月廿四日又是嶄新的開始。

柯志恩指出，卅日也是黃國昌、林國成、黃珊珊、張啟楷、林憶君、和麥玉珍六位民眾黨委員任期最後一天，此因「兩年條款」的規定必須辭職改由其他不分區人選遞補。二年時間對一位初進國會者而言，可能正從立委新手要轉為更嫻熟專精之際，必須暫別離去，不免令人有些感傷。

柯志恩認為，畢竟過去藍白攜手、並肩作戰，大家都有共同打拚的情感。相信大家會記得民眾黨委員在任內的問政表現，尤其黃國昌委員質詢時令官員們難以招架的畫面。

柯志恩祝福民眾黨卸任幾位委員未來一切順利、初心不變。她表示，大家後會有期，雖在不同位置，仍一起為台灣加油。