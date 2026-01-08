柯志恩態度變了？郭正亮曝這人：資源多10倍

▲國民黨立委柯志恩將披藍袍出征高雄市長之戰。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選戰逐漸升溫，國民黨已率先定錨，由立委柯志恩披掛上陣；民進黨則陷入激烈初選角力，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4名立委全力爭取提名，並預計下週以民調決定出線人選。對此，前立委郭正亮分析，高雄戰局關鍵已出現轉折，柯志恩的態度改變了，認為最難打的是邱議瑩。

郭正亮7日在政論節目《綠也掀桌》中指出，柯志恩近期態度明顯出現轉變，過去對綠營人選較為淡定，現在反而覺得邱議瑩比較難搞，原因就在於其背後的政治與行政資源「多到無法想像」，柯志恩甚至說出，至少比自己多10倍。

郭正亮進一步分析，現任高雄市長陳其邁明確支持邱議瑩，市長層級能動員的行政與地方資源規模驚人，對選戰影響巨大；相較之下，賴瑞隆雖也投入角逐，但資源動能明顯較弱，總統賴清德現階段也不可能提前為他全面動員。他提到，賴清德在台南選情仍處觀望狀態，他更重視台南，至於高雄就有點不在乎了。

節目主持人李珮瑄追問，林俊憲已公開宣稱民調出現「黃金交叉」，台南是否會一路硬拚到底？郭正亮回應，賴清德與立委陳亭妃曾有過摩擦，反觀邱議瑩與賴清德關係良好，因此未見賴清德為賴瑞隆站台，卻在台南動作頻頻。

郭正亮強調，賴清德今年最在意的兩個戰場，正是台南與宜蘭，尤其對宜蘭縣長參選人林國漳投以高度關注，他認為，若賴清德能跳開黨內兩大派系，仍成功勝選，將證明其政治操作能力。郭正亮直言，工程會主委陳金德出身陳菊系統，賴清德卻選擇不用，而是親自尋找自己信任的人選，顯示其布局企圖心。

