柯志恩慘被全面輾壓！高雄市長最新民調曝光 「這選將」暫居首位

民進黨近期積極布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動，最終出線人選，將對決國民黨立委柯志恩。《鏡報》今（7）日取得綠營內部封關民調，結果顯示4人選都能勝過柯志恩。

民進黨高雄市長初選民調即將登場，根據《鏡報》報導，若以「對比式」民調，邱議瑩以51.8%支持度大勝柯志恩27.6%，另有20.7%未表態；許智傑49.4%贏過柯志恩30.1%；而賴瑞隆同樣有49.2%支持度，超越柯志恩30.1%；最後林岱樺46.7%對上柯志恩23.5%，也有大幅度領先。

要是採取「互比式民調」，邱議瑩以20.8%支持度位居首位，接著分別是林岱樺18.5%、賴瑞隆18.0%與許智傑8.3%，另有34.4%未表態。值得注意的是，從市議員選區分析，4名候選人普遍都領先柯志恩，其中邱議瑩、林岱樺更以「全勝」之姿輾壓，許智傑、賴瑞隆雖第4選區（左營、楠梓）微幅落後，不過與柯志恩差距僅1%內，在誤差範圍。

本調查由雨晴民調公司進行，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法。以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期為2026年1月5日至6日。訪問時間為晚間6點30分至10點。總有效樣本為1,071份。抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0個百分點。

