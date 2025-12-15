柯志恩批賴卓毀憲亂政 愧對天地良心該受譴責

立委柯志恩痛批，以「不副署、不執行」的方式對抗，公然癱瘓憲政運作，卻甩鍋立法院違憲擴權，如此黑白顛倒、專斷蠻橫，更儼然形同對立法權宣戰，賴卓二人已成為毀憲亂政的罪人。（取自柯志恩臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩十五日痛批，卓榮泰院長嗆聲面對立法院三讀通過的法律，以「不副署、不執行」的方式對抗，公然癱瘓憲政運作，卻甩鍋立法院違憲擴權，如此黑白顛倒、專斷蠻橫，更儼然形同對立法權宣戰，賴卓二人已成為毀憲亂政的罪人!

柯志恩說，真正的「民主憲政守門人」，必須尊重代表人民意志的國會，恪守分權制衡、依法行政、接受監督；而不是在國會通過法律後，行政院竟悍然拒絕履行憲法義務。

柯志恩進一步說，憲法第卅七條，所謂「行政院院長之副署」是院長的義務，而非權力，如今被卓榮泰恣意解讀、胡謅濫用。大法官做違憲宣告不得低於九人，卓榮泰一人竟可凌駕憲法法庭，連總統公布的法律都可拒絕副署，不僅超越總統，更猶如擁有絕對否決權的專制君主。

她問：你們口中的「更大的民主」，是否就是行政權可以凌駕國會、無視多數民意的民主？若是如此，那乾脆學韓國尹錫悅，直接宣布戒嚴，至少還誠實一點。

柯志恩認為，賴政府治國無方、弊案不斷，少數執政卻毫無謙卑，反而霸道硬幹，一再試探、踐踏民主憲政的底線。尤其，在歷經大罷免政治鬧劇、被民意狠狠打臉之後，不知反省，卻變本加厲，持續升高對抗、製造對立，企圖營造「不惜一戰」的姿態。

柯志恩指出，而卓榮泰院長，仗恃手握行政大權，覆議八次全數失敗，毫無反省檢討，反而一不做、二不休，走向拒絕執行國會通過法律的極端作法。這豈是盡責守門，根本是破門拆屋；殊不知你們正在將台灣的民主，改造成一黨、或一人專擅的「民王體制」，對中華民國憲政體制的傷害，已快和曹錕齊名了!

柯志恩強調，民主憲政，從來不是一位總統、或一位閣揆說了算，更不是「我代表民主、我代表民意」、「我掌握政權、所以大家閉嘴」。少數服從多數，是民主政治的ABC；權力必須受監督制衡，則是憲政的核心原理。

柯志恩說，這麼簡單的道理，若民進黨仍要硬拗、扭曲、顛倒是非，那真的是愧對天地良心、背叛就職誓詞，該受最嚴厲的譴責。