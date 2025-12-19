柯志恩批賴總統封殺國會 退讓等同默許帝制復辟

立委柯志恩指出，今在立院議場前，在野黨共同站出來，向國人宣告提出彈劾總統案，不是為了政治對抗，而是捍衛憲政、守護民主最後防線的必要行動。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩十九日指出，在立院議場前，在野黨共同站出來，向國人宣告提出彈劾總統案，不是為了政治對抗，而是捍衛憲政、守護民主最後防線的必要行動。

柯志恩表示，行政院長以一句「不副署」，就想否定立法院三讀通過的法律，這已非行政、立法兩院之爭議，而是全面升高為憲政危機。更嚴重的是，賴清德總統竟透過「不副署、不公告、不執行」的操作，實質封殺立法權，讓國會多數民意形同作廢。

柯志恩說，賴總統集結權力於一身，為所欲為、蠻幹到底，甚至可以自行決定法律是否生效施行，這已公然顯示：總統正走向反民主的專制統治。

她進一步說，中華民國憲法沒有「總統否決權」，更沒有「總統獨斷權」，若任由此例一開，國會將淪為橡皮圖章，人民的選票只剩象徵意義。因為不再是多數民意作主，而是總統一人獨斷、唯他獨尊、由他專斷獨行。

柯志恩提到，憲法第卅七條的副署權，本是雙首長制下，行政院長用來制衡總統的安全閥，然而修憲後，台灣已轉向有權無責的「超級總統制」，行政院長成為直選總統的「執行長」。

柯志恩認為，在此制度結構下，卓榮泰卻反過來濫用副署權，將之作為對抗國會的武器，替賴清德阻擋立院通過的法律，沒收代表人民意志的立法權，這不只是少數霸凌多數，更是少數政府對民主原則的公然踐踏。

柯志恩表示，這條路，與南韓前總統尹錫悅走向獨裁的軌跡何其相似——只是對方以戒嚴為手段，而賴清德採取的則是封殺國會、閹割立法權、癱瘓監督制衡。手段不同，但本質一致。

柯志恩強調，當總統開始把自己置於憲法之上，台灣民主已亮起警燈。在野黨若此刻選擇退讓，等同默許帝制復辟。