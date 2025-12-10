柯志恩批TaiwanPlus「8億預算製播率低」 文化部長：再砍預算會陷惡性循環

文化部長李遠今（10）日上午出席立法院教育文化委員會就「公廣集團的營運管理與預算績效」專題報告並備詢，國民黨立委柯志恩就公視經營的英語影音新聞、節目平台TaiwanPlus提出質詢。柯志恩指出，政府一年挹注8億，TaiwanPlus卻達不到25%的製播比率；李遠回覆，不能夠因為沒有達標就砍預算，繼續砍就會惡性循環。

柯志恩表示，TaiwanPlus今年新播節目時數只有975.5小時，低於去年的1029小時，但政府報告所寫「要逐年提升自製產量為目標」，顯然沒有，而且看公開資訊，如果一年只有975.5小時，幾乎每日新製節目只有2.67小時，一般黃金看電視時間大約4小時左右，一天只有2.67小時完全不符標準，而政府一年還花了8億挹注。

李遠答覆，「委員應該了解，我們的預算被砍多少的時候，我們的節目就沒有能力做多少。」柯志恩表示，一年8億沒辦法產出這麼多嗎？李遠回，減少2億多的話節目真的會少很多，尤其TaiwanPlus的預算是被砍非常多的。

柯志恩指預算被砍是因自製率沒達標 李遠：再砍會陷入惡性循環

柯志恩指出，TaiwanPlus預算被砍是因為績效達不到標準，當績效達不到時，在預算上當然就會有所表示，沒有辦法提出改善方式，當然得不到預算，這是環環相扣的，目前來說，也沒辦法公開承諾可以讓製播率達到25%，甚至更高。

柯志恩續指，25%製播比率本來就是國家通訊傳播委員會規定的，「你們沒有辦法達到，又說預算不夠，我們還是無解，你製作節目出身的，應該很清楚這個問題。」李遠提到，「只要預算給我們1、2億的話，節目的製作量就會多很多，這點非常現實，不能夠因為我們沒有達到，就繼續砍我們的預算，繼續砍就會惡性循環。」

不只TaiwanPlus製作量不足問題 柯志恩追問採購程序合法性

柯志恩指出，TaiwanPlus被砍預算原因不是只有在於製作量不到25%，還有非常多原因，還有很多委員會根據這個部分質詢，到底誰是因誰是果，「我沒有得到一個很滿意的答覆」。

柯志恩最後表示，TaiwanPlus過去內容都是委製，透過「藝文採購」名義規避《政府採購法》所規範之公開範圍。TaiwanPlus進入公廣集團招標之後，內容委製只有一件公開招標，所以用這樣的方式會不會造成違法的狀況，是否都是採用這樣的藝文採購，而且完全規避有沒有違法、有沒有稽核，「我希望你給我一個完整的書面報告」。李遠也承諾將提供書面報告。

