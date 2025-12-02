柯志恩拉鋸賴瑞隆！郭正亮直言遇上他最麻煩

▲綠委賴瑞隆將爭取黨內高雄市長競選提名。（圖／記者吳翊緁攝，2025.11.11）

[NOWnews今日新聞] 《TVBS》民調中心昨（1）日公布的最新民調結果顯示，若民進黨在高雄市推派立委賴瑞隆迎戰藍委柯志恩，賴瑞隆將以42％微幅領先柯志恩的40％，2人呈現拉鋸，差距僅2個百分點；至於綠委許智傑、邱議瑩及林岱樺3人，則皆落後柯志恩7至10個百分點。對此，前立委郭正亮直言，如果柯志恩的對手是「鴨子划水」型的賴瑞隆，會選得比較累，組織盤也會變得很重要。

《TVBS》最新民調顯示，各民進黨擬參選人若對決柯志恩，其中，賴瑞隆將以42％微幅領先柯志恩的40％，2人呈現拉鋸，差距僅2個百分點；另外，許智傑以35％落後柯志恩的42% ；邱議瑩以35％落後柯志恩的43％；林岱樺則以30％落後柯志恩的40%。

針對該民調結果，郭正亮昨上《新聞大白話》分析，柯志恩是比較能在文宣上得分的人，所以應會很希望對手是邱議瑩，因為這樣比較會有新聞，也比較好選。反觀賴瑞隆，則屬於「白開水」、「鴨子划水」型的對手，若綠營推派賴參選市長，柯志恩就會選得比較累，組織盤也會變得很重要。

此次民調由TVBS民意調查中心在11月20日至27日晚間進行，調查對象為20歲以上高雄市民，共接觸1283人，拒訪269人，拒訪率為21.0％，有效樣本數1014人。在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點。調查採電話隨機抽樣，並依性別、年齡、地區、教育程度加權，經費來源為TVBS。

