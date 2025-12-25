柯志恩拋「改變高雄」說法 網酸：高雄現在很好

即時中心／何馨報導

國民黨24日拍板確定徵召立委柯志恩參選高雄市長；柯志恩對外表示，希望高雄市民能給她一個「改變高雄的機會」，相關說法一出，立刻在網路上掀起熱議。不少網友反酸表示，「高雄現在非常好，好到需要被改變嗎？」質疑聲浪不斷。

國民黨主席鄭麗文24日在國民黨中常會上正式宣布，將由立委柯志恩代表國民黨，投入下一屆高雄市長選戰。消息一出後，柯志恩隨即在臉書發文喊話，希望高雄市民能「給她一個改變高雄的機會」，讓高雄「更有尊嚴、更有實力、更有希望」。

不過這番言論立刻引發反彈；據《自由時報》報導，過去參與罷韓行動的高雄市議員張博洋，以及高雄市議員擬參選人尹立，直接開嗆，直指「改變高雄的機會，早就被國民黨版本的財劃法封殺」。尹立更表示，國民黨完全無視正常立法程序，強行推行內容粗糙、品質堪慮的財劃法，不但第一次修法就引發爭議，第二次修正後更是問題一堆，非但沒有補破網，反而對高雄造成「第二次傷害」。

尹立直言，柯志恩身為黨內智庫執行長，至今唯一讓高雄「有感的改變」，就是還沒正式宣布參選，就先在預算上狠狠重擊高雄；張博洋則一臉錯愕反問「有聽過一邊砍預算，一邊說要幫高雄討尊嚴的嗎？」相關言論也在網路上引發討論，讓藍營主打的「改變高雄」口號，未戰先掀爭議。

