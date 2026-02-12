柯志恩拋「高雄不只要台積電，也要炸雞店」 綠營新人:別再拿庶民口號「詐欺」高雄市民

年關將近，柯志恩(中)到市場發春聯。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩，昨(11)日接受媒體專訪時，指高雄「不只要台積電，也要炸雞店」；引發網友一片嘲諷，表示高雄的炸雞店很多，綠營新人也批說，不要再拿看似庶民的口號來「詐欺」高雄市民了。柯志恩則澄清「別只看標題！」

參加民進黨市議員初選的黃敬雅說「台積電、炸雞店，晶片或黑輪片，都是高雄經濟發展的熱量！」她建議柯志恩多到高雄街上走走，多參加活動，就會發現柯志恩跟高雄脫節了，高雄不但有台積電，還有各式炸雞店、飲料店、燒烤店、甜點店，還有鹹酥雞節、奶茶節、大港閱冰、下酒祭等美食活動。

黃敬雅舉例，高雄知名的老江紅茶，有店長領到141萬元年終，六合夜市、瑞豐夜市、週末的駁二與美術館市集，人都是滿滿的，柯志恩為了選舉要唱衰高雄，但這招對高雄人已經不管用了！要選市長請提出實質的願景，不要再拿看似庶民的口號來「詐欺」高雄市民。

另一民進黨市議員參選人林浤澤也說，柯志恩想用「不只要台積電，也要炸雞店」這種語言試圖要貼近庶民，卻忽略了高雄近年正在發生的結構性改變，她把「台積電」與「炸雞店」並列，似乎暗示市府只顧大企業、不顧小店家，但經濟發展是有層次的，演唱會經濟帶來的數十億觀光產值，及半導體聚落帶來的上下游供應鏈，正是支撐餐飲與服務業最強大的後盾。

林浤澤認為「沒有強大的產業火車頭，哪來繁榮的商業消費？」柯志恩的論述恰恰倒果為因，至於柯志恩提到高雄與台北的薪資落差，這確實是高雄長年的困境，但也正是民進黨執政後，幾位市長大力推動產業轉型的核心原因。國民黨若真心在意薪資差距，就該全力支持高雄產業升級，而非說風涼話。

對此，柯志恩澄清說「別只看標題」；國民黨高雄市黨部發言人張永杰則解釋，柯志恩是利用簡單易懂的方式，對高雄產業現況進行對比，她的意思是高雄許多勞工的平均月收入低於台北，近幾年高雄科技產業及演唱會經濟小有成效，但政府不能只靠幾場演唱會或台積電，必須對整體經濟量能提升，才能進而照顧到基層民生產業，高雄除了高科技產業外，也要兼顧廣大的基層經濟與勞工收入。

張永杰說，結果有「青鳥」看到這句話，就不動腦的在網路上發文問「高雄沒炸雞店嗎？」釣出柯志恩本人親自留言，一句話酸爆「別只看標題！」

