柯志恩拚2026勝選 他曝還有這4點待加強

[NOWnews今日新聞] 國民黨高雄市長參選人柯志恩今（1）日在高雄升旗典禮許下宏願，今年2026年市長選舉一定要勝利，也希望全黨能團結一致拚勝選。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳提醒，柯志恩要勝選，還有四個面向要補強，尤其是不能只鞏固基本盤，一定要努力拓展中間選民。

鈕則勳以TVBS民調為例，綠營陣營中僅有賴瑞隆能夠勝過柯志恩，其餘包括許智傑、邱議瑩、林岱樺等人，皆落後柯志恩約3%至7%，而柯的支持度約落在39%至42%之間。不過，《新頭殼》公布的民調卻呈現相反結果，顯示綠營四名潛在參選人均明顯領先柯志恩，柯的支持度僅約三成。

鈕則勳分析，若綜合不同民調觀察，柯志恩在高雄的選情已具一定規模，至少能穩住國民黨長期以來約三成的基本盤，且仍保有向外拓展支持度的空間。不過，高雄長期被視為綠營鐵票區，柯志恩若要爭取勝選，勢必還需在多個層面進行補強，否則僅靠基本盤恐難突破結構性劣勢。

在形象與政治魅力方面，鈕則勳指出，目前綠營四位潛在人選的個人形象並未出現特別突出的差異，反而為柯志恩創造了機會。只要能在定位上拉開明顯區隔，就有機會取得優勢。但他也認為，柯志恩目前的學者形象過於鮮明，相關論述偏向理性與書面語，較難激起在地情感共鳴，親近感略顯不足，仍需建構更具辨識度、非典型政治人物的形象。

鈕則勳進一步指出，文宣與廣告策略仍有明顯強化空間。無論是先前的「這柯不一樣」、「新市長、新視野」，或是主打陽光正能量的「有志一同」年曆海報，整體訊息缺乏一致性，難以累積清楚的形象印象。他認為，現行文宣較像零星戰術操作，缺乏整體戰略規劃，即便製造話題，選民卻難以說出柯志恩究竟「不一樣」在哪，難以轉化為長期支持。

在助選動能方面，鈕則勳認為，柯志恩仍欠缺足以與現任市長陳其邁抗衡的重量級政治人物穩定助陣。他指出，陳其邁基於自身政治布局，勢必全力為黨內接班人輔選，如同2018年監察院長陳菊全力為陳其邁站台，藉由大咖光環穩定軍心。相較之下，柯志恩目前在高雄較像孤軍作戰，除了已半退居幕後的立法院前院長王金平外，尚未見藍營重量級人物長期加持。

最後，鈕則勳指出，作為挑戰者，柯志恩在攻擊策略上仍需加碼。他認為，攻擊雖有助於鞏固基本盤，但若能同步提出具體解決方案與政策路徑，才有機會吸引中間選民。他舉例，柯志恩過去主打大峽谷相關議題，不僅成功搶占全國版面，也搭配提出政策構想，顯示攻防並進的策略具有成效，未來可望進一步發展出具個人特色的選戰節奏。

