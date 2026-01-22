柯志恩指受到中間選民支持 未來會爭取大家認同贏取勝選

立委柯志恩指出，從這次民調當中，發現在中間選民這層面當中，她是受到比較多的支持。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩廿二日指出，從這次民調當中，發現在中間選民這層面當中，她是受到比較多的支持。未來會照自己的腳步爭取大家的認同，贏得最後的勝選。

柯志恩廿二日上午到前金萬興宮，和鄉親一同慶賀關公殿正式啟用，經由鎮殿神尊文衡聖帝暨關平、周倉將軍進行開光安座大典，併同大悲咒法牆揭幕，和大家一起共沐神恩、同瞻法雨，也祈願新的一年台灣風調雨順、國泰民安。

柯志恩受訪說，不管是什麼樣的民調的結果，她都是非常的尊重。民進黨初選完後第一次的民調公布，或許民進黨內部的還需要有一些整合上面的問題。

柯志恩表示，她發現在中間選民中，是受到比較多的支持，未來會照自己的腳步，跟著黨籍議員共同配合，然後透過政見、透過很多活動，讓大家更能夠認同她的想法，最後贏得最後的勝利。

柯志恩提到，事實上證明在三年前她剛下來參加的選舉，雖然只有四個月的時間，國民黨還是取得議會最多的席次。那三年之後，她深耕高雄，當然更有機會跟所有的議員站在一起努力，都是在同一艘船上。

她強調，大家共同配合自己的節奏，把她的政見好好的讓選民能夠了解，大家共同來努力。

柯志恩同時提醒市民朋友，強烈冷氣團來襲，一定要提高警覺、做好防寒準備，注意身體保暖再出門。