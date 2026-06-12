柯志恩挺憲政改革廢除監院 主張先凍結監院預算與人事

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高雄市長參選人柯志恩認為務實改革的第一步，就是「先凍結監院預算與人事」，賴總統也不必再提名新一屆的監察委員！（柯志恩團隊提供）

（另開新視窗）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩十二日認為務實改革的第一步，就是「先凍結監院預算與人事」，賴總統也不必再提名新一屆的監察委員！

柯志恩主張，民進黨過去口口聲聲要廢監院，那就請賴政府停止用人民的納稅錢去餵養這些政治酬庸的位置。用凍結與不提名的方式，讓監察院實質退場，才是對民意最負責的交代。

柯志恩說，這幾年來，監察院的表現如何？社會大眾心中都有一把尺。眾所皆知，許多攸關人民權益、甚至引發巨大社會爭議的重大案件，監察院的調查不是緩不濟急，就是雷聲大雨點小，甚至淪為「政黨打手」或「酬庸養老院」。

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她表示，一個年耗數億預算、卻失去實質監督與威信的機關，如果只能發發糾正文，卻無法真正發揮澄清吏治的效果，那確實已成為制度上的「盲腸」！

柯志恩指出，這不是政黨惡鬥，而是攸關國家體制如何更有效率，且如何對得起人民血汗錢的嚴肅課題。更何況，理應職司風憲、整飭官箴的監察委員，過去在台灣民主史上享有崇高的地位；如今卻形同虛設、風骨無存、尸位素餐，「不打老虎、只養蚊子」，這叫人民如何忍受？

柯志恩提到，憲政改革是一件艱困工程，不是今天喊、明天就能改的政治口號。過去民進黨把「廢考監」當成「神聖使命」，結果執政多年，監委依然補好補滿，吃相十分難看。現在真要推動廢除監院，民進黨哪捨得放棄這塊美味的權力大餅？當然，也會抗拒到底。

柯志恩認為，最困難也是最核心的問題是，廢除監察院的下一步，原本的彈劾、糾舉、審計等權力如何重組？我們必須確保制度的設計是讓「國會監督更健全」，而不是讓執政者的權力更不受控。

柯志恩強調，我們支持務實的憲政改革，告別疊床架屋的舊時代。希望朝野政治人物以最務實、理性與嚴謹的態度，還給人民一個真正清明、高效的政府體制！