柯志恩握手賴瑞隆後吐真言：面對狼群我不再是淑女

國民黨立法委員柯志恩今（16）日與甫在民進黨高雄市長初選中勝出的立法委員賴瑞隆碰面，兩人公開握手致意。柯志恩隨後受訪時語出驚人，直言未來面對民進黨的攻勢，將採取「先禮後兵」的態度，並強調在面對「狼群」圍攻時，自己絕對不能再當「善良的淑女」。

柯志恩與賴瑞隆先禮後兵。（圖／柯志恩臉書）

柯志恩表示，賴瑞隆能夠在激烈的黨內初選中脫穎而出，代表其具備相當的實力與民意基礎。她今日與賴瑞隆握手，是展現基本的民主風度與禮貌。然而，她也深知接下來的選戰將異常艱困，國民黨在高雄面臨的不僅是單一候選人，而是整個民進黨體系的強力挑戰。

廣告 廣告

柯志恩將代表國民黨參選高雄市長。（圖／柯志恩臉書）

針對未來的選戰策略，柯志恩形容民進黨的選戰打法如同「狼群」般兇猛且具組織性。她指出，過去自己或許給人較為溫和的形象，但在面對這種高強度的圍攻時，必須調整心態與戰術。她強調，「先禮後兵」是她的原則，但若對方發動攻擊，她將不再退讓，會以最強硬的態度回應。

賴瑞隆方面則維持一貫的低調穩健風格，對於柯志恩的「狼群說」未多做激烈的口舌之爭，僅表示大家都是為了高雄的發展努力。隨著藍綠雙方陣營主帥底定，高雄市長選戰的火藥味已逐漸濃厚，這場「淑女」對戰「狼群」的戲碼，勢必成為接下來政壇關注的焦點。

延伸閱讀

好險不是邱議瑩出線？ 郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍

高雄市長選情變了？柯志恩「霸氣一句話」曝玄機

賴瑞隆「偽造陳菊行程表案」被挖出！網引梁文傑金句酸爆